Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος έκαναν πρεμιέρα στο Στούντιο 4: “Ευχαριστούμε τους προηγούμενους που το άδειασαν”

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος πήραν θέση στο ανανεωμένο πλατό του “Στούντιο 4”, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν στην ΕΡΤ. Οι δύο παρουσιαστές υποδέχτηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) το τηλεοπτικό κοινό, εμφανώς χαμογελαστοί και έτοιμοι για το νέο τους τηλεοπτικό ξεκίνημα.

Η εκπομπή έκανε πρεμιέρα με ένα χιουμοριστικό γκάλοπ του Χρήστου Φερεντίνου, ενώ στη συνέχεια στο τραπέζι της εκπομπής προστέθηκε και ο Γιάννης Κορδώνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

/87

Κ.Κ: Είναι πολύ σημαντικό που αναλαμβάνουμε στη δημοσία τηλεόραση αυτή την εκπομπή.

Χ.Φ: Που παίρνουμε τη σκυτάλη ουσιαστικά! Πέντε χρόνια διέγραψε μια λαμπρή πορεία το Στούντιο 4! Ευχαριστούμε που αδειάσαν το στούντιο τα παιδιά και βάλαμε τα δικά μας. Πήραν και το φοβερό καναπέ τους. Εγώ για τον καναπέ τους ήρθα! Η τελευταία μου τηλεοπτική εμφάνιση καλεσμένος, ήταν εδώ στο Στούντιο 4!