Ο Νάσος Γουμενίδης έκανε πρεμιέρα στο OPEN με το «Ρεπορτάζ τώρα» – Άρια Καλύβα και Ανδρέας Καραγιάννης στο πλευρό του

Ο Νάσος Γουμενίδης καλωσόρισε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) το τηλεοπτικό κοινό του OPEN, μέσα από τη νέα εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα». Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε με ανανεωμένη διάθεση και με τον ίδιο να δίνει το έναυσμα για τη νέα καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.

Στο πλευρό του Νάσου Γουμενίδη βρίσκονται η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης, με τους οποίους μοιράζεται την παρουσίαση και τη θεματολογία της εκπομπής. Οι τρεις τους θα επιχειρούν καθημερινά να καταγράφουν και να σχολιάζουν την επικαιρότητα μέσα από τη δική τους δημοσιογραφική ματιά.

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Χαρακτηριστικά στην έναρξη της εκπομπής ο Νάσος Γουμενίδης είπε: “Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας ξαναβρίσκω στο σπίτι μου, εδώ, στο OPEN. Επιστρέφω σε ένα ολοκαίνουργιο στούντιο, με ένα εξαιρετικά λειτουργικό video wall που θα δείτε τα καλούδια του κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική νοημοσύνη για να είναι ένας πολύτιμος αρωγός σ’ αυτό που λέγεται ρεπορτάζ”.

“Καλώς ήρθατε στο Ρεπορτάζ Τώρα. Εδώ που θα συνδυάζουμε την πληροφορία με την τεχνολογία αιχμής. Εδώ που η τηλεόραση της νέας εποχής, που υπογράφει το OPEN, έρχεται για να κάνει τη διαφορά”, πρόσθεσε στη συνέχεια ο Νάσος Γουμενίδης.