Μίνα Καραμήτρου: «Σιγά μην αλλάξουμε γειτονιά για να ξεχάσουμε κάποιον»

Μια χιουμοριστική ένσταση για τους στίχους της επιτυχίας «Θα αλλάξω γειτονιά» της Ρίας Ελληνίδου εξέφρασε στον αέρα του ΣΚΑΪ η Μίνα Καραμήτρου.

Το τραγούδι ακούστηκε σε βίντεο που προβλήθηκε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης εκπομπής της δημοσιογράφου στο πλευρό του Γιώργου Γρηγοριάδη.

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Η Μίνα Καραμήτρου ξεκαθάρισε αρχικά ότι αγαπά τόσο τη Ρία Ελληνίδου όσο και το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά δήλωσε πως διαφωνεί κάθετα με τον στίχο που θέλει μία γυναίκα να αλλάζει γειτονιά για να ξεχάσει κάποιον.

«Κορίτσια, διαφωνώ»

«Θέλω να πω κάτι. Αγαπώ Ρία Ελληνίδου, αγαπώ το συγκεκριμένο τραγούδι, διαφωνώ πάρα πολύ με τον στίχο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στις γυναίκες τηλεθεάτριες, σχολίασε με έντονη αλλά παιχνιδιάρικη διάθεση:

«Σιγά να μην αλλάξω γειτονιά για να ξεχάσω κάποιον! Δεν κατάλαβα! Κορίτσια, διαφωνώ! Σιγά τώρα μην αλλάξουμε γειτονιές επειδή θέλουμε να ξεχάσουμε κάποιον! Μη χειρότερα, Παναγία μου!»

Η δημοσιογράφος συνέχισε στο ίδιο ύφος, προτείνοντας μάλιστα και τη δική της εκδοχή για τον τίτλο του τραγουδιού.

«Σιγά μην αλλάζουμε και γειτονιές τώρα για να σας ξεχνάμε. Το σωστό είναι “δεν αλλάζω γειτονιά”», πρόσθεσε.

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Η αυθόρμητη παρέμβασή της προκάλεσε χαμόγελα στο πλατό, προσθέτοντας μία πιο ανάλαφρη νότα στην εκπομπή.