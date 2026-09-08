Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος

Ένα αμερικανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος παρουσίασε βλάβη στη Μέση Ανατολή, ενώ εκτελούσε αποστολή στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Η επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά ήρθε μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι κατέλαβαν ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο.

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Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, ανέφερε ότι το σκάφος παρουσίασε βλάβη πριν από περισσότερο από μία ημέρα.

Οι διευκρινίσεις της αμερικανικής πλευράς

Κατά την ίδια πηγή, το μη επανδρωμένο σκάφος ήταν παλαιότερο μοντέλο και δεν έφερε απόρρητο εξοπλισμό ηχοεντοπισμού.

Η συγκεκριμένη αναφορά φαίνεται να επιχειρεί να υποβαθμίσει τη στρατιωτική και πληροφοριακή αξία του σκάφους, καθώς και το ενδεχόμενο να αποκτήσει το Ιράν πρόσβαση σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία.

Δεν διευκρινίστηκαν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες παρουσιάστηκε η βλάβη ούτε η περιοχή στην οποία εκτελούσε την αποστολή του.

Τι ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο βρίσκεται πλέον στα χέρια τους.

Σύμφωνα με την ιρανική εκδοχή, το συγκεκριμένο σκάφος χρησιμοποιείται για αποστολές:

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αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού,

επιθεώρησης υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών,

χαρτογράφησης του θαλάσσιου πυθμένα,

εντοπισμού ναρκών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η αμερικανική και η ιρανική πλευρά περιγράφουν με τον ίδιο τρόπο τον τύπο και τις δυνατότητες του μη επανδρωμένου σκάφους.

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για μη επανδρωμένο υποβρύχιο, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος το περιέγραψε ευρύτερα ως στρατιωτικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος.

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Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν

Το περιστατικό προστίθεται στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτείνονται και στο θαλάσσιο πεδίο.

Η απώλεια ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου μέσου, ακόμη και παλαιότερης τεχνολογίας, έχει τόσο επιχειρησιακή όσο και συμβολική σημασία για την Τεχεράνη, η οποία παρουσιάζει το περιστατικό ως επιτυχία των δυνάμεών της.

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Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει τη βλάβη, αλλά υπογραμμίζει ότι το σκάφος δεν μετέφερε απόρρητο εξοπλισμό, περιορίζοντας έτσι τις ανησυχίες για πιθανή διαρροή ευαίσθητης στρατιωτικής τεχνολογίας.