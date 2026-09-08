Νέο δημοσιογραφικό πρόσωπο στο κόμμα Σαμαρά – Οι «παλιοσειρές» και η καινούργια υποψηφιότητα

Μπορεί ο χρόνος των επίσημων ανακοινώσεων για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να παραμένει γρίφος, ωστόσο οι διεργασίες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων φαίνεται ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο κάδρο δεν βρίσκονται μόνο πρώην υπουργοί και βουλευτές με μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο της δημοσιογραφίας.

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Μετά τους Πάνο Παναγιωτόπουλο και Αργύρη Ντινόπουλο, ένα ακόμη δημοσιογραφικό όνομα φέρεται να προορίζεται για υποψηφιότητα με τον πρώην πρωθυπουργό: ο Λουκάς Κατσώνης.

Ο Λουκάς Κατσώνης προορίζεται για τη Βοιωτία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης MediaLeaks του Νίκου Μποζιονέλου, ο Λουκάς Κατσώνης αναμένεται να κατέβει υποψήφιος στη Βοιωτία.

Ο Λουκάς Κατσώνης είναι διεθνολόγος και από το 2011 εκδότης του περιοδικού «Foreign Affairs The Hellenic Edition», ενώ κατέχει και τη θέση του προέδρου στο Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Το προφίλ του διαφοροποιείται από εκείνο των δύο παλαιότερων δημοσιογραφικών ονομάτων που ακούγονται για το νέο εγχείρημα. Διαθέτει εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έναν τομέα που βρίσκεται διαχρονικά στον πυρήνα των πολιτικών παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά.

Εφόσον η υποψηφιότητά του επιβεβαιωθεί επισήμως, ο Λουκάς Κατσώνης θα αποτελέσει ένα από τα νέα πρόσωπα του υπό διαμόρφωση κομματικού φορέα.

Παναγιωτόπουλος και Ντινόπουλος στα ψηφοδέλτια

Τα άλλα δύο πρόσωπα με δημοσιογραφική διαδρομή που ακούγονται έντονα είναι οι πρώην υπουργοί Πάνος Παναγιωτόπουλος και Αργύρης Ντινόπουλος.

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Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος φέρεται να εξετάζεται για υποψηφιότητα στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών. Πρόκειται για ένα στέλεχος με μακρά παρουσία τόσο στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο Αργύρης Ντινόπουλος, από την πλευρά του, δεν συζητείται μόνο για μία θέση στα ψηφοδέλτια. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ενδέχεται να αναλάβει και τον κομβικό ρόλο του εκπροσώπου Τύπου του νέου κόμματος.

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Η πιθανή επιλογή του συνδέεται με την πολυετή εμπειρία του στη δημοσιογραφία, την τηλεοπτική του αναγνωρισιμότητα και τη θητεία του σε κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές θέσεις.

Τα «καταγάλανα» ψηφοδέλτια του Σαμαρά

Η παρουσία των τριών δημοσιογράφων εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια στελέχωσης των ψηφοδελτίων με πρόσωπα που διαθέτουν αναγνωρισιμότητα, πολιτική εμπειρία και ισχυρές αναφορές στον χώρο της κεντροδεξιάς.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsit, μεταξύ των ονομάτων που συνδέονται με τα ψηφοδέλτια του υπό ίδρυση κόμματος βρίσκονται:

ο Αργύρης Ντινόπουλος ,

, ο Μάριος Σαλμάς ,

, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος ,

, ο Κώστας Τζαβάρας.

Στον κατάλογο αυτό προστίθεται πλέον, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, και ο Λουκάς Κατσώνης, ο οποίος προορίζεται για τη Βοιωτία.

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Πρόκειται για επιλογές με έντονο «γαλάζιο» πολιτικό αποτύπωμα, καθώς οι περισσότεροι από όσους εμφανίζονται στο προσκήνιο προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και έχουν διατελέσει βουλευτές ή υπουργοί.

Σαλμάς και Τζαβάρας στο κάδρο

Στο επίκεντρο των σεναρίων παραμένει και ο Μάριος Σαλμάς, πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Το όνομά του έχει συνδεθεί επανειλημμένα με τις διεργασίες γύρω από το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επισήμως κάποια συμφωνία ή υποψηφιότητα.

Αντίστοιχα, στα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται κοντά στο εγχείρημα περιλαμβάνεται ο Κώστας Τζαβάρας, πρώην υπουργός και βουλευτής Ηλείας, με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία.

Παραμένει άγνωστος ο χρόνος των ανακοινώσεων

Παρά την αυξανόμενη ονοματολογία, από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως ούτε η ίδρυση του νέου κόμματος ούτε η σύνθεση των ψηφοδελτίων του.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό ερωτηματικό, με τις τελικές κινήσεις να συναρτώνται και με τον εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Ωστόσο, οι πληροφορίες για συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες, για τον πιθανό εκπρόσωπο Τύπου και για την αξιοποίηση προσώπων με εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις δείχνουν ότι οι διεργασίες δεν περιορίζονται πλέον σε θεωρητικό επίπεδο.

Το ερώτημα είναι ποια από τα ονόματα που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι θα εμφανιστούν τελικά στις επίσημες ανακοινώσεις του Αντώνη Σαμαρά.