LIVE – Ολυμπιακός – Βόλος 2-0: Ο Γκονζάλες σκοράρει για δεύτερη φορά (βίντεο)

Σαφές προβάδισμα νίκης απέναντι στον Βόλο απέκτησε ο Ολυμπιακός, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να σκοράρει δύο φορές στην αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πρωταγωνιστής και στα δύο γκολ των «ερυθρόλευκων» ήταν ο Μεξικανός επιθετικός, με τον Κρίστοφερ Πέντερσεν να έχει ισάριθμες ασίστ.

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Νέα συνεργασία Πέντερσεν – Γκονζάλες για το 2-0

Οι δύο ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν ξανά, με τον Νορβηγό να πραγματοποιεί τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι.

Ο Γκονζάλες πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Ο Μεξικανός εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, ενώ ο Πέντερσεν πιστώνεται τη δημιουργία και των δύο τερμάτων του Ολυμπιακού.

Ο Γκονζάλες έκανε το 1-0 στο 42′

Το γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες στο πρώτο μέρος σημείωσε ο Αρμάντο Γκονζάλες στο 42ο λεπτό.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το προβάδισμα σε ένα χρονικό σημείο που δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στον Βόλο πριν από την ανάπαυλα.

Νωρίτερα, στο 39′, ο Νταβίντ Κάρμο είχε αντικρίσει την κίτρινη κάρτα.

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Το άρθρο ανανεώνεται με την εξέλιξη της αναμέτρησης.