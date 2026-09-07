Σία Κοσιώνη για ΔΕΘ: «Ο Μητσοτάκης επιχείρησε να απευθυνθεί στην κοινωνία» – Η ένσταση για την ακρίβεια

Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 έκανε το βράδυ της Δευτέρας η Σία Κοσιώνη, σχολιάζοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου καλωσόρισε τη δημοσιογράφο στο δυναμικό του σταθμού, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετική συνάδελφο και επισημαίνοντας ότι θα βρίσκεται καθημερινά στο δελτίο για τον σχολιασμό της επικαιρότητας.

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Η στροφή του πρωθυπουργού προς την κοινωνία

Αναλύοντας την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, η Σία Κοσιώνη επισήμανε ότι διέκρινε για πρώτη φορά μια σαφή προσπάθεια του πρωθυπουργού να απευθυνθεί περισσότερο στην κοινωνία και λιγότερο με την τεχνοκρατική προσέγγιση που συνήθως ακολουθεί.

Κατά την εκτίμησή της, το κυβερνητικό επιτελείο έχει αντιληφθεί ότι η θετική πορεία της οικονομίας πρέπει να γίνεται αισθητή και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι η φετινή ΔΕΘ λειτούργησε ως αφετηρία για τη διαμόρφωση του κυβερνητικού αφηγήματος της επόμενης περιόδου, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια που είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Η αναφορά στη «συμμαχία του 41%»

Η Σία Κοσιώνη εκτίμησε ότι, εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώξει μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία, θα χρειαστεί να ανασυγκροτήσει την ευρεία κοινωνική συμμαχία που είχε οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στο 41%.

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Όπως σημείωσε, οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες είχαν διπλή στόχευση: αρχικά να περιορίσουν τη δυσαρέσκεια και στη συνέχεια να επαναφέρουν ψηφοφόρους που είχαν γυρίσει την πλάτη στην κυβερνητική παράταξη.

«Έχουν μοιράσει χρήμα και έχουν δώσει ενισχύσεις»

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Στον σχολιασμό της, η δημοσιογράφος αναγνώρισε ότι οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν διαθέσει σημαντικούς πόρους και έχουν προχωρήσει σε οικονομικές ενισχύσεις προς τους πολίτες.

Έθεσε, ωστόσο, το ερώτημα εάν το νέο πακέτο παρεμβάσεων θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα τη σχέση της κυβέρνησης με την κοινωνία και εάν οι πολίτες θα αξιολογήσουν θετικά τις παροχές που ανακοινώθηκαν.

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Η επιφύλαξη για την ακρίβεια

Το βασικό σημείο προβληματισμού της Σίας Κοσιώνη αφορούσε την αποτελεσματικότητα των μέτρων απέναντι στην επίμονη ακρίβεια.

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Κατά την άποψή της, οι αυξημένες τιμές στα σούπερ μάρκετ και στα ενοίκια ενδέχεται να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των πρόσθετων χρημάτων που θα λάβουν τα νοικοκυριά.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι το ζητούμενο για τους πολίτες δεν είναι μόνο μια προσωρινή οικονομική ενίσχυση, αλλά η διαμόρφωση ενός μόνιμου και διατηρήσιμου εισοδήματος, σε συνδυασμό με χαμηλότερες τιμές στα βασικά αγαθά και στη στέγαση.

Δείτε τον σχολιασμό της Σίας Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: