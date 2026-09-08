Σοκ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: Αποχώρησε με φορείο από το Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

Έντονη ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, για την πρεμιέρα του Champions League.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των Βεστφαλών, όμως η συμμετοχή του ολοκληρώθηκε πρόωρα και με ιδιαίτερα ανησυχητικό τρόπο.

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Τραυματίστηκε χωρίς επαφή

Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Καρέτσας έπεσε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο.

Το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ μπήκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο, καθώς έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Τελικά, ο Καρέτσας αποχώρησε με φορείο, με τις εικόνες να προκαλούν αγωνία τόσο στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας όσο και στους Έλληνες φιλάθλους.

Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Ίθαν Νουανέρι.

Αναμένονται εξετάσεις

Η ακριβής φύση και η σοβαρότητα του τραυματισμού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Ο Καρέτσας αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, από τις οποίες θα προκύψει το διάστημα της πιθανής απουσίας του.

Ο Έλληνας άσος είχε απουσιάσει από την τελευταία ομαδική προπόνηση της Ντόρτμουντ για λόγους διαχείρισης φορτίου, με τον προπονητή της ομάδας, Νίκο Κόβατς, να δηλώνει πριν από τον αγώνα ότι ήταν διαθέσιμος.

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Η Ντόρτμουντ και η Εθνική Ελλάδας περιμένουν πλέον με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.