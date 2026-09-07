Φώτης Σεργουλόπουλος – Τζένη Μελιτά – Πρεμιέρα για το «Πρωίαν σε είδον» σε νέο πλατό

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες μαζί με την Τζένη Μελιτά, δίνοντας και φέτος ραντεβού με το κοινό μέσα από το «Πρωίαν σε είδον». Η εκπομπή έκανε πρεμιέρα για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν, αυτή τη φορά από ένα ανανεωμένο πλατό, με τους συνεργάτες τους να τους υποδέχονται με θερμό χειροκρότημα πίσω από τις κάμερες.

«Καλημέρα σας. Μου αρέσει που κρατάς το γούρι σου… Το κόκκινο χρώμα… Πέμπτη σεζόν και ξεκινάς με κόκκινα. Καλή σας μέρα. Ξεκινάει αυτή η σεζόν, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου», είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην Τζένη Μελιτά.

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«Σας λείψαμε; Ήθελα να μας πάει γούρι το κόκκινο. Αλλάξαμε και το πλατό μας. Ξεκινάμε με το τραγούδι του καλοκαιριού, που ακούστηκε σε όλα τα beach bar. Φαντάζομαι πήγες… Εγώ δεν πήγα σε κανένα», απάντησε η Τζένη Μελιτά. «Κυρίες και κύριοι ευχόμαστε να είσαστε καλά. Να ξεκινήσει όμορφα αυτή η σεζόν», συνέχισε ο Φώτης Σεργουλόπουλος