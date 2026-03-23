Κώστας Τσουρός: Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις του με τον ΣΚΑΪ – Τα “καρφιά” on air

Ο Κώστας Τσουρός είναι αρκετά δυσαρεστημένος με τον ΣΚΑΪ, καθώς οι συνεχείς αλλαγές στην ώρα έναρξης της εκπομπής του έχουν κουράσει τόσο τον ίδιο όσο και την ομάδα του. Από την αρχή της σεζόν υπήρχαν παράπονα και από τις δύο πλευρές, ενώ το μέλλον της κρίνεται αβέβαιο, καθώς δεν αποκλείεται να μη δώσει το “παρών” και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

Αν και η εκπομπή ξεκίνησε ως infotainment και είχε μεγάλη διάρκεια σταδιακά άρχισε να συρρικνώνεται όλο και περισσότερο, κόπηκε το ψυχαγωγικό κομμάτι και έγινε αμιγώς ενημερωτική. Τόσο η χαμηλή τηλεθέαση της εκπομπής του Κώστα Τσουρού όσο και οι αλλαγές στο πρόγραμμα του καναλιού επηρέασε πλήρως και την διάρκειά της, αγγίζοντας πλέον περίπου την μία ώρα.

Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, λόγω συνεχών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή οι αλλαγές στο πρόγραμμα συρρίκνωσαν ακόμη περισσότερο την διάρκειά της και σε πολλές περιπτώσεις υπολογίζεται στα 45 λεπτά καθαρού προγράμματος. Ο Κώστας Τσουρός μάλιστα κάθε άλλο παρά ασχολίαστο έχει αφήσει το γεγονός, φροντίζοντας να περνάει πολύ συχνά τα δικά του μηνύματα on air.