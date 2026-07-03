Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Συγκινητικό φινάλε για το Breakfast@Star – «Δεν γίνονται όλα όπως τα περιμένεις»

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου καλημέρισαν για πρώτη φορά το τηλεοπτικό κοινό και το Breakfast@Star έριξε οριστική αυλαία. Μετά από τέσσερα χρόνια καθημερινής παρουσίας η εκπομπή έκλεισε τον κύκλο της, με το ζευγάρι να αποχαιρετά τόσο τους τηλεθεατές όσο και τους συνεργάτες τους.

“Εδώ παιδιά, γνωρίσαμε καλούς ανθρώπους, γνωρίσαμε ανθρώπους που μας κοιτούσαν μες στα μάτια αν χρειαστούμε κάτι κι αν θέλουμε κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήμασταν μια γροθιά, που υπήρχε εδώ πέρα μία γαλήνη στο πλατό κάθε φορά, στις συζητήσεις μας και όλα αυτά, μια χαρά. Που ερχόμαστε στη δουλειά με ένα χαμόγελο και ξέραμε ότι τίποτα δεν θα μας ταράξει, τίποτα δεν θα μας ενοχλήσει”, ανέφερε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ένα ταξίδι τεσσάρων χρόνων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του Breakfast θα ανάψουν για τελευταία φορά και όταν σβήσουν, αυτό θα είναι οριστικό. Πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πάρα πολλή αγάπη, με μεράκι, με πίστη, με συνέπεια, για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα. Άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μεγαλύτερη, άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μικρότερη, όμως εμείς ήμασταν εκεί συνεπείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που μας ανοίξατε την καρδιά σας και που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ελένη Χατζίδου. Δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αναφέρομαι στη συμπαρουσιάστριά μου, αναφέρομαι στη συνεργάτιδά μου. Συγχαρητήρια”, πρόσθεσε ο Ετεοκλής Παύλου.

“Ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας. Ήσουν ένα υπόδειγμα σε αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιμετώπισες την παρουσίαση, για τον τρόπο που υπήρχες σε όλη αυτή την ομάδα που λέγεται Breakfast. Ήσουν μια εξαιρετική συνεργάτιδα, Ελένη Χατζίδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ”, πρόσθεσε.

“Εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δίπλα μου, χωρίς τη στήριξή σου, δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο, τόση ασφάλεια τώρα μου δίνεις σε όλα, και στη δουλειά και στο σπίτι, δεν το συζητώ. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο… Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ να έχουν δουλειά, να απορροφηθούν κάπου, να συνεχίσουν να κάνουν το επόμενό τους βήμα και να είναι και ακόμη καλύτερο, να μη μείνει κανείς εκτός. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση. Υγεία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια που κυκλοφορούσαμε κάπου εκεί μέσα, σας αγαπάμε πολύ. Πιστεύω ότι κάπως, κάπου, κάπου, κάποτε έτσι, θα ξαναβρεθούμε”, είπε η Ελένη Χατζίδου.

“Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί. Λέγαμε θα γεράσουμε στο Breakfast. Δεν είναι αυτά, δεν γίνονται πολλά όπως τα περιμένουμε πολλές φορές, ότι εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε”, κατέληξε η Ελένη Χατζίδου.