Κατερίνα Καινούργιου: «Αρχίζει και δεν κουμπώνει το κουμπί – Μεγαλώνει η κοιλιά, υπάρχει και ένα μωρό μέσα»

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς βρίσκεται ήδη στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. H παρουσιάστρια περιμένει τον καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια, που δεν κρύβει την ανυπομονησία της, αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», στα κιλά που έχει πάρει μέχρι στιγμής, μιλώντας με ενθουσιασμό για την όμορφη αυτή περίοδο.

«Αρχίζει και δεν κουμπώνει το κουμπί, όπως καταλαβαίνετε. Έφαγα την Κυριακή. Δεν έχει σημασία το κουμπί. Μεγαλώνει η κοιλιά παιδιά! Υπάρχει κι ένα μωρό μέσα. Όσο περνούν οι μήνες, με το φαϊ φουσκώνεις με τη μία. Παρόλο που θες να φας τα πάντα, λες στοπ τώρα», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Να θυμίσουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός με φωτογραφίες στα social media στις 9 Νοεμβρίου. Το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, μετά την ρομαντική πρόταση γάμου σε ταξίδι τους στο Παρίσι.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: