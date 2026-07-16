Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1 – «Ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή»

Ένα νέο, δημιουργικό κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία ανοίγει και επίσημα από σήμερα η Σία Κοσιώνη, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (16.07) ανακοινώθηκε κι επίσημα η ένταξή της στο δυναμικό του ANT1.

Με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό η έμπειρη δημοσιογράφος εξέφρασε την ανυπομονησία της για αυτό το νέο ξεκίνημα στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού, τονίζοντας τη σταθερή δέσμευσή της στις αρχές της έγκυρης ενημέρωσης.

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«Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως προτεραιότητά της παραμένει ο σεβασμός απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό.

«Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού», σημείωσε.

Παράλληλα, η Σία Κοσιώνη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους ανθρώπους του σταθμού για την εμπιστοσύνη και τη θερμή υποδοχή, κλείνοντας με τη φράση: «Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή!».

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

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Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης».

Σία Κοσιώνη: Έφυγε από το ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια

Ύστερα από 20 χρόνια παρουσίας στο ΣΚΑΪ η γνωστή παρουσιάστρια αποχαιρέτησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τους τηλεθεατές του σταθμού τον περασμένο Μάιο.

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«Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ακούτε και την καρδιά μου που χτυπάει πολύ δυνατά. Απόψε δεν θα σας πω μόνο το γνωστό “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται”. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό, σήμερα ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46.

Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωση σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου.

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Βέβαια τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου. Σας ευγνωμονώ, καληνύχτα και στο επανιδείν» είχε αναφέρει συγκινημένη η Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τότε.