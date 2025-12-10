Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν δίνει καμία συνέντευξη κατά την εγκυμοσύνη της (vid)

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει αισίως τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, ανυπομονώντας να φέρει στον κόσμο την κόρη της, ανακοίνωσε μία σημαντική απόφαση που αφορά αυτή την περίοδο της ζωής της. Η παρουσιάστρια του Alpha γνωστοποίησε πως, για το διάστημα που απομένει, θα απέχει από την παραχώρηση οποιασδήποτε συνέντευξης.

Πιο συγκεκριμένα, η αποκάλυψη έγινε σήμερα, όταν η Κατερίνα Καινούργιου φιλοξένησε τις «Rainbow Mermaids» στην εκπομπή της και κλήθηκε να απαντήσει πότε θα συμμετάσχει στο podcast τους.

Τότε η παρουσιάστρια εξήγησε πως η καθημερινή της έκθεση στην τηλεόραση είναι ήδη μεγάλη και πως δεν επιθυμεί να πει κάτι που θα μπορούσε να παρερμηνευτεί, να σχολιαστεί αρνητικά και τελικά να την στεναχωρήσει.

«Στην παρούσα φάση εγώ έχω αποφασίσει, μέχρι να γεννήσω, και ας μη με καταλαβαίνετε, να μη δώσω καμία συνέντευξη. Και έχω σκεφτεί και τον λόγο. Δεν θέλω να δώσω καμία συνέντευξη γιατί μετά, επειδή εκτίθεμαι πάρα πολύ καθημερινά, ό,τι και να πω θα σχολιαστεί», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και μπορεί κάτι να σχολιαστεί και αρνητικά. Δεν θέλω κάτι να με στεναχωρήσει. Οπότε λέω μέχρι να γεννήσω τίποτα… Σας υπόσχομαι ότι θα έρθω. Αλλά να γεννήσω πρώτα, να είμαστε καλά».

«Πήγα χθες στον γιατρό. Πήρα πολλά κιλά στην αρχή και φοβήθηκε ο γιατρός γιατί στην αρχή έπαιρνα και πολύ προγεστερόνη, τώρα την σταμάτησα», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Υπενθυμίζεται πως η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, έχουν ήδη υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και προετοιμάζονται με χαρά να γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

