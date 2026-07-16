Και επίσημα στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη – Τι ρόλο θα έχει η έμπειρη δημοσιογράφος

Η Σία Κοσιώνη εντάσσεται και επίσημα στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΑΝΤ1 όπως ανακοίνωσε επίσημα το κανάλι του Αμαρουσίου το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7).

Η ανακοίνωση του καναλιού:

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“Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.“

Σία Κοσιώνη: Έφυγε από το ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια

Ύστερα από 20 χρόνια παρουσίας στο ΣΚΑΪ η γνωστή παρουσιάστρια αποχαιρέτησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τους τηλεθεατές του σταθμού τον περασμένο Μάιο.

«Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ακούτε και την καρδιά μου που χτυπάει πολύ δυνατά. Απόψε δεν θα σας πω μόνο το γνωστό “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται”. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό, σήμερα ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46.

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Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωση σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου.

Βέβαια τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου. Σας ευγνωμονώ, καληνύχτα και στο επανιδείν» είχε αναφέρει συγκινημένη η Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τότε.