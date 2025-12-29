Φως στο Τούνελ: Έρχεται εκτάκτως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 23:10 με την Αγγελική Νικολούλη

Εκτάκτως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 23:10, η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει στο MEGA με το «Φως στο Τούνελ». Η δημοσιογράφος αναμένεται να ρίξει φως στην σκοτεινή υπόθεση του φερόμενου ως δράστη για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι.

Tι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση από το MEGA

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται εκτάκτως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 23:10, στο MEGA.

Μετά τη σύλληψη, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, του φερόμενου ως δράστη για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, και την αυριανή απολογία του, η εκπομπή θα αποκαλύψει όλο το παρασκήνιο αυτής της υπόθεσης που πρώτη ερεύνησε.

Στο φως όλα τα στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, οδήγησαν στη σύλληψη του γιου και μία σοκαριστική μαρτυρία που θα ακουστεί για πρώτη φορά.

Καρέ – καρέ τα βήματα της δημοσιογραφικής έρευνας του «Τούνελ» που γκρέμισε το οικοδόμημα του «ατυχήματος», ξεγύμνωσε κάθε άλλοθι και έφερε στο φως το σκηνικό του άγριου εγκλήματος.

