Μάρω Κοντού: Η τελευταία της σκηνή στην “Γη της Ελιάς” – Έκανε τεχνητό τατουάζ για τις ανάγκες του ρόλου

Στον τελευταίο ρόλο της σπουδαίας καριέρας της η Μάρω Κοντού υποδύθηκε την Μαρία Αναγνώστου στην σειρά “Γη της Ελιάς”.

Ήταν η μητέρα της Αθηνάς (Άντζελα Γκερέκου) και παρά το σκοτεινό παρελθόν του χαρακτήρα της (είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης), αποτέλεσε τη φωνή της λογικής και μια από τις πιο αγαπητές φιγούρες της Μάνης. Στο επεισόδιο 118, η Μάρω Κοντού έπαιξε την τελευταία της σκηνή στη «Γη της Ελιάς» στον ρόλο της Μαρίας Αναγνώστου.

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Η «Μαρία», έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, σε συνεντεύξεις της χρειάστηκε να κάνει μέχρι και τεχνητό τατουάζ για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ρόλου. Αμέσως μετά το τέλος της σκηνής, οι συντελεστές της σειράς, οι ηθοποιοί και το τεχνητό επιτελείο ξέσπασαν σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, προσφέροντάς της μια μεγάλη ανθοδέσμη.

Ποια ήταν η Μάρω Κοντού

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934. Καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφοίτησε από το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Επίσης, αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα πέντε ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Είχε επίσης και πολιτική σταδιοδρομία, έχοντας δαιτελέσει δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Ασχολιόταν ακόμα με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ το 1993. Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.