Ντίνος Σιωμόπουλος – Στέλλα Γκαντώνα: Έριξαν αυλαία και έδωσαν ραντεβού για τον Σεπτέμβρη

Με την τελευταία τους εκπομπή για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα αποχαιρέτησαν σήμερα το κοινό του «Mega Σαββατοκύριακο».

Οι δύο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τους συνεργάτες τους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, αλλά και προς τους τηλεθεατές για τη σταθερή υποστήριξή τους, δίνοντας παράλληλα ραντεβού για την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν.

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Αποχαιρετώντας το κοινό, ο Ντίνος Σιωμόπουλος δήλωσε: «Μαζί με τη Στέλλα και όλη την ομάδα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, καταφέραμε να ολοκληρωθεί και η έκτη σεζόν του “Mega Σαββατοκύριακο”. Πραγματικά, εσείς μάς έχετε φέρει στην πρώτη θέση.

Εμείς προσπαθούμε μέσα από τη δύσκολη επικαιρότητα, μέσα από την ειδησεογραφία, με τα απρόβλεπτά μας, με τα περίεργά μας, με όλα αυτά να πετυχαίνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και αυτή είναι η δέσμευσή μας και για τη νέα σεζόν… Να είμαστε όλοι ενωμένοι κα να δώσουμε στον κόσμο μια νότα αισιοδοξίας».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Στέλλα Γκαντώνα, η οποία υπογράμμισε την ελευθερία που απολαμβάνουν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, αναφέροντας: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που έξι χρόνια τώρα μας έχετε κάνει σε μια δουλειά που θέλει πολύ γερό στομάχι να συνεχίζουμε.

Χαιρόμαστε που είμαστε σε έναν σταθμό που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως εμείς κρίνουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ανανεώσουμε για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας».