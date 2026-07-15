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Καιρός: Πάνω από τους 40°C ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο, πότε πέφτει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα

Καιρός: Πάνω από τους 40°C ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο, πότε πέφτει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου
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Σε τροχιά σταδιακής ανόδου μπαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τις θερμές αέριες μάζες να κορυφώνουν την επίδρασή τους μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Κορύφωση την Κυριακή με «40άρια»

Το αποκορύφωμα του θερμού κύματος αναμένεται την Κυριακή 19 Ιουλίου, όταν ο υδράργυρος προβλέπεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 40°C σε:

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  • Μεγάλα αστικά κέντρα,
  • Κλειστές πεδινές περιοχές της ενδοχώρας, όπου η απουσία της θαλάσσιας αύρας θα κάνει την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική.

Στον αντίποδα, η έντονη ζέστη δεν θα επηρεάσει με την ίδια ένταση ολόκληρη τη χώρα.

Στις ορεινές περιοχές, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη, καθώς και στις παράκτιες ζώνες, οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου θα παραμείνουν σε σαφώς πιο υποφερτά επίπεδα, χωρίς να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 31°C.

Γενικά αίθριος καιρός με ελάχιστες εξαιρέσεις

Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και ηλιοφανής.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Παρασκευή, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα μεγάλα υψόμετρα των ορεινών τμημάτων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Πότε αναμένεται εκτόνωση του φαινομένου

Η πρώτη ανάσα δροσιάς και η σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

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