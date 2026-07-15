Δείτε την τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Μάρω Κοντού στη “Γη της Ελιάς” – Στην ξαπλώστρα με ένα κοκτέιλ στο χέρι (βίντεο)

Ενεργή μέχρι το τέλος έμεινε η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σήμερα Τετάρτη 15/7 σε ηλικία 92 ετών.

Η ηθοποιός τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά του Mega “Η Γη της Ελιάς”, όπου υποδυόταν τη “Μαρία”, μητέρα της Άντζελας Γκερέκου.

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Το τελευταίο επεισόδιο της “Γης της Ελιάς” προβλήθηκε στον άερα του Mega στις 8/7 και στη συνέχεια ακολούθησε ένα αφιέρωμα στο οποίο μιλούσαν όλοι οι πρωταγωνιστές.

Σε αυτό το αφιέρωμα, η Μάρω Κοντού εμφανίστηκε σε μια ξαπλώστρα με κοκτέιλ στο χέρι και είχε μια συνομιλία με τον Αντρέα Γεωργίου:

Την πήρα τηλέφωνο, είχα τεράστιο άγχος, δεν ήξερα πώς να της μιλήσω… Ήξερα ότι είναι ένα θρύλος του ελληνικού κινηματογράφου».

Μάλιστα, στις 21 Απριλίου, η Άντζελα Γκερέκου είχε κάνει μια ανάρτηση στο Instagram από το τελευταίο γύρισμα με τη Μάρω Κοντού, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

«Με την αγαπημένη μου Μάρω Κοντού στο τελευταίο γύρισμα της Γης της Ελιάς, στο Σούνιο, που ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Πέντε χρόνια γεμάτα από δημιουργία και αγάπη! Κοντά σε μια γυναίκα που συνεχίζει να μας εμπνέει με το αστείρευτο ταλέντο της, την αξιοπρέπεια της, την αγάπη της για την ζωή, τη νεανική της ενέργεια, το χιούμορ της, την γενναιοδωρία της! Σ’ ευχαριστώ Μάρω για την φιλία και την αγάπη σου! Ήταν ένα από τα πιο όμορφα δώρα που μου έδωσε αυτή η σειρά!» είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης η Άντζελα Γκερέκου.