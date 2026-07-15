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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:39

Νέο μήνυμα από το 112 ήχησε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7 μετά από τη φωτιά που ξέσπασε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, μέσω του μηνύματος το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θερμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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