Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού

Νέο μήνυμα από το 112 ήχησε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7 μετά από τη φωτιά που ξέσπασε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, μέσω του μηνύματος το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της #Σουρωτής της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #Βασιλικά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θερμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.