“Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές” – Ο Δημήτρης Λαΐνης διαισθάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Ο Μίτος της Αριάδνης. Η Χριστίνα Στεργίου αναρρώνει στο νοσοκομείο μετά την επίθεση που δέχτηκε. Ο Δημήτρης μεταφέρει τις σκέψεις του στον Απόστολο και τον Παντελή. Όπως όλα δείχνουν, ο δολοφόνος θέλει να πάρει δημοσιότητα το «Έπος» του. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ο Λαΐνης καταλήγει ότι ο τελευταίος φόνος του Θησέα θα είναι συμβολικός.

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Άραγε, ποιά ονόματα είναι στη λίστα για την ομιλία του πρωθυπουργού στην Κρήτη;

Ο Μπαλασόπουλος και η ομάδα του βρίσκονται πολύ κοντά στον δράστη. Τα στοιχεία οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο της Ψυχιατρικής Κλινικής. Με τα κομμάτια του παζλ να συμπληρώνονται, ο Δημήτρης επιδιώκει να δει από κοντά τον Πεταλά για να εξακριβώσει ποιά είναι αυτή η «φωνή» που έδινε τις εντολές των φόνων.

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά

Στην αναζήτηση του Λαζαρίδη (Άκης Σακελλαρίου – πολύ καλός), ο Μπαλασόπουλος μαζί με τον Λαΐνη έχουν έναν σύντομο διάλογο με τον Ιατροδικαστή Βασίλη (Βασίλης Ρίσβας). Σκέψεις και εικασίες. Εξαφανισμένος είναι και ο Μάρκος Χρήστου, υπάλληλος της κλινικής (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος).

Το ερώτημα είναι ποιος τελικά ταξιδεύει για Κρήτη και με ποιο μέσο; O Δημήτρης διαισθάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Οι Αστυνομικές Αρχές αντιδρούν. Τα τελευταία πλάνα του προτελευταίου επεισοδίου στέκονται επάξια με αυτά των σειρών του εξωτερικού. Το τραγούδι Mother του George Gaudy υπογραμμίζει το συναίσθημα (πολύ δυνατό και το I Lost my Soul – 2oς κύκλος). O ταλαντούχος Έλληνας μουσικός έχει δηλώσει ότι του αρέσει πολύ που ακούγεται το τραγούδι από το σαλόνι και τρέχεις να προλάβεις την αρχή του επεισοδίου! Συμφωνούμε απόλυτα!

Προσοχή στους φίλους οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά και τις αδυναμίες μας.

Απολαύστε το τραγούδι που συνδέθηκε με την σειρά: