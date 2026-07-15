Μάρω Κοντού: Ραγίζει καρδιές ο πρώην σύζυγός της – «Ήταν μία κυρία, μου στάθηκε σαν σύντροφος, σαν φίλη και κυρίως σαν μάνα»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε ολόκληρη τη χώρα η είδηση της απώλειας της εμβληματικής ηθοποιού Μάρως Κοντού, η οποία πέθανε την Τετάρτη (15.07).

Η υγεία της αγαπημένης πρωταγωνίστριας παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση αμέσως μετά το εξιτήριο που έλαβε από το νοσοκομείο «Αττικόν», με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η εσπευσμένη μεταφορά της στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββα», όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

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Ηθοποιοί, σκηνοθέτες και άνθρωποι του πνεύματος αποχαιρετούν συντετριμμένοι τη γυναίκα που σφράγισε με την παρουσία της το θέατρο, τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η συγκινητική εξομολόγηση του πρώην συζύγου της, Γιώργου Δόξα

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο αποχαιρετισμός του δεύτερου συζύγου της, διαφημιστή Γιώργου Δόξα, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και την εκπομπή «Action τώρα» για τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η Μάρω Κοντού στη ζωή του.

«Παρότι υπήρχε μία σημαντική διαφορά ηλικίας, η Μάρω ήταν το Νο1 και τότε εγώ ξεκινούσα την επαγγελματική μου δραστηριότητα, μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν σύντροφος, σαν φίλη και κυρίως σαν μάνα και σε όλα τα δύσκολα γεγονότα που επακολούθησαν στη ζωή μου, ακόμα και την περίοδο του 2016 που άρχισα να παλεύω με καρκίνους, η Μάρω ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα.

Η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπική, είναι η απώλεια για την πατρίδα μας, γιατί τέτοιες κυρίες δυστυχώς εκλείπουν από την πατρίδα μας».

Ο ίδιος στάθηκε στην ποιότητα του χαρακτήρα της και στο ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στον πολιτισμό. «Παρ’ ότι έζησα μόνο τρία χρόνια με τη Μάρω, ήταν χρόνια καθοριστικά, υπό την έννοια ότι υπήρξε ένας δυνατός έρωτας, είμαστε φίλοι, σύντροφοι και σε πάρα πολλά σημεία μου στάθηκε στη ζωή μου.

Ήταν μία κυρία και ακριβολογώ, επειδή γνώρισα όλα τα παρασκήνια όλου εκείνου του ποιοτικού τότε ελληνικού θεάτρου, η Μάρω και κάθε άλλη επίσης, άφησαν δυνατά ίχνη, αποτυπώματα θεατρικής ποιότητας και πολιτισμού».

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Κλείνοντας, ο κ. Δόξας υπογράμμισε την ευγένεια και το ήθος της εκλιπούσας, τονίζοντας την ανάγκη της κοινωνίας για προσωπικότητες του δικού της βεληνεκούς.

«Γυναίκες σαν τη Μάρω Κοντού σπανίζουν δυστυχώς για την πατρίδα μας, γιατί εκτός του ότι ήταν εκπληκτική ηθοποιός, ήταν μία κυρία και η Ελλάδα χρειάζεται κυρίες για να αναβαθμιστεί το κοινωνικό, το επιχειρηματικό και το πολιτικό επίπεδο.

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Θα τη θυμάμαι με πολλή αγάπη, πόνο και σαν έναν άνθρωπο που πέρασε από τη ζωή μου φευγαλέα μεν, αλλά δυνατά δε. Ο Θεός να την έχει καλά εκεί όπου πάει».

Μια σχέση ζωής που άντεξε στον χρόνο

Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Δόξας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 21 Ιουλίου 1975, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πλατεία Αμερικής.

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Παρά το γεγονός ότι ο γάμος τους οδηγήθηκε τελικά στο διαζύγιο, οι δυο τους δεν αποξενώθηκαν ποτέ.

Αντίθετα, διατήρησαν μια βαθιά, ειλικρινή φιλία και έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό που τους κράτησε κοντά μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής της.

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Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του «Αγίου Σάββα»

Η διοίκηση του Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του ιδρύματος, Χρήστο Φασιανό, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια στους οικείους της.

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Άγιος Σάββας” μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της»