Τέλος οι «Πρωταγωνιστές» από τον ALPHA – Θεοδωράκης: «Εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια»

Με ένα βίντεο που ανήρτησε σήμερα (15.07) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εκπομπής «Πρωταγωνιστές» στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Στο συγκινησιακά φορτισμένο μήνυμά του, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το τηλεοπτικό κοινό, αλλά και προς τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του Alpha, υπογραμμίζοντας τις άριστες σχέσεις που διατηρεί με τον σταθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της πορείας της εκπομπής τα τελευταία χρόνια, ο Σταύρος Θεοδωράκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άλλα πέντε χρόνια γεμάτα με εκπομπές έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Αφηγηθήκαμε ιστορίες ανθρώπων που θέλαμε να ακουστούν.

Ταξιδέψαμε σε τόπους παράξενους, αλλά και σε ιδέες και ζωές που συχνά έμεναν αθέατες». Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο δημιουργός της εκπομπής θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικά σχέδια.

«Κάπου εδώ όμως, το ταξίδι των Πρωταγωνιστών στον Alpha ολοκληρώνεται. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του σταθμού για την εμπιστοσύνη τους. Τους συνεργάτες μου που έδωσαν ψυχή σε κάθε εικόνα, σε κάθε ήχο.

Και πάνω απ’ όλα εσάς που μας ακολουθήσατε σε όλες μας τις διαδρομές.

Η τηλεόραση, η δημοσιογραφία, η ζωή η ίδια απαιτούν να τολμάς να αλλάζεις, να ανανεώνεσαι, να εγκαταλείπεις τη σιγουριά σου και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους. Να αγαπάς την περιπέτεια. Χαιρετώ σας λοιπόν κι εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια».