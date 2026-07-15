Αγγλία – Αργεντινή: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026

Αγγλία και Αργεντινή δίνουν τη δική τους μάχη για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Τετάρτης 15/7.

Πρόκειται για μια ιστορική μονομαχία, καθώς η μακροχρόνια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές, που μερικές φορές άγγιξαν τα όρια και, ταυτόχρονα, μεγάλες αντιπαραθέσεις.

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Σε αυτό το πλαίσιο των εγωαγωνιστικών γεγονότων, που έχουν δώσει ένα πιο έντονο χρώμα στις αναμετρήσεις τους και κυρίως ο Πόλεμος των Φόκλαντ, που στοίχισε την ζωή σε 649 Αργεντινούς και 258 Βρετανούς το 1982, αποτελεί μια επιπλέον πηγή κινήτρου για την «αλμπισελέστε». Ενώ η αστυνομία της Ατλάντα έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός σε μια προσπάθεια να εκτονώσει τυχόν πιθανές εντάσεις μεταξύ των οπαδών: «Είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και τίποτε περισσότερο».

Ωστόσο, ένας αγώνας Αγγλίας-Αργεντινής παραμένει ένα μοναδικό γεγονός. Σαράντα χρόνια μετά το «Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα» που πέτυχε σε τέσσερα λεπτά ο αείμνηστος Ντιέγκο Μαραντόνα στο στάδιο Αζτέκα, και 24 χρόνια μετά το πέναλτι του Ντέιβιντ Μπέκαμ που συνέβαλε στον αποκλεισμό της Αργεντινής στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002, υπάρχει έντονος ενθουσιασμός για το νέο κεφάλαιο που θα γράψουν οι δύο ομάδες.

Η μονομαχία αναμένεται σκληρή και απρόβλεπτη μεταξύ των δύο ομάδων, με επικεφαλής τον αειθαλή Λιονέλ Μέσι (8 γκολ) από την μία πλευρά και το «βασιλικό δίδυμο» των Κέιν και Μπέλιγχαμ (6 γκολ έκαστος) από την άλλη, καθώς και οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στον ημιτελικό με μεγάλη δυσκολία.

Η Αργεντινή επικράτησε οριακά του Πράσινου Ακρωτηρίου (3-2 μετά την παράταση), της Αιγύπτου (3-2) και της Ελβετίας (3-1 μετά την παράταση), αντιπάλων που, «στα χαρτιά», ήταν βατοί. Και χωρίς τον Μέσι να τους βγάζει από την δύσκολη θέση με τα «μαγικά» του, πιο παρακινημένος από ποτέ να συνεχίσει να γράφει τον θρύλο του με χρυσά γράμματα στα 39 του, η περιπέτεια σίγουρα θα είχε τελειώσει πρόωρα, ακόμη κι’ εάν ο Χουλιάν Άλβαρες έπαιζε εναντίον της εθνικής ομάδας της Ελβετίας.

«Όλοι θα μιλάνε για τον Μέσι επειδή είναι ένας από τους GOAT (Μεγαλύτερους Όλων των Εποχών) στο παιχνίδι μας. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ποιότητα και το ταλέντο που έχουμε στην ομάδα μας. Επιθετικά, αμυντικά και όσον αφορά στην ομαδική εργασία. Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε και αυτό θα πρέπει να δείξουμε την Τετάρτη», τόνισε ο τερματοφύλακας της Αγγλίας Τζόρνταν Πίκφορντ.

Τα «Τρία Λιοντάρια» δυσκολεύθηκαν επίσης να φθάσουν στον ημιτελικό. Αλλά, χωρίς να χάσουν ποτέ την αλληλεγγύη και το μαχητικό τους πνεύμα, κατάφεραν να νικήσουν τους Κονγκολέζους (2-1), να «σπάσουν την κατάρα» των Αζτέκων παρά το υψόμετρο εναντίον του Μεξικού (3-2) και να ξεπεράσουν την εξάντληση στην παράταση εναντίον της Νορβηγίας (2-1) στην αφόρητη ζέστη του Μαϊάμι.

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Κι’ ενώ μπορεί να μην διαθέτουν την ιδιοφυΐα του Μέσι για να τους καθοδηγήσει, η Αγγλία μπορεί να βασίζεται στον Χάρι Κέιν, τον πιο παραγωγικό επιθετικό της σεζόν, και στον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος δείχνει την καλύτερη φόρμα του σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Στον τελικό της Κυριακής (19/7, 22:00) θα περιμένουν οι Ισπανοί, οι οποίοι προφανώς θα παρακολουθήσουν με μεγάλο ενδιαφέρον την αγγλο-αργεντινή αναμέτρηση, ενώ μία ημέρα νωρίτερα ήταν εντυπωσιακοί στον -χρονικά- πρώτο ημιτελικό, καθώς δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Γάλλους και νίκησαν με 2-0 και με χαρακτηριστική ευκολία.

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O αγώνας θα ξεκινήσεις στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.