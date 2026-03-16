Εκατομμυριούχος: Παίκτης έχασε τις 300.000 ευρώ ενώ ήξερε την απάντηση της τελευταίας ερώτησης

Το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε χθες, 15 Μαρτίου, ένα από τα πιο αγωνιώδη επεισόδια στην ιστορία του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τον Λευτέρη, έναν παίκτη που με τις εντυπωσιακές του γνώσεις κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση, διεκδικώντας το μυθικό ποσό των 300.000 ευρώ.

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει 90.000 ευρώ, ο Λευτέρης βρέθηκε αντιμέτωπος με την ερώτηση που θα μπορούσε να του αλλάξει τη ζωή. Το θέμα αφορούσε το πραγματικό όνομα ενός άλλου διάσημου ηθοποιού του Χόλιγουντ, του Μάικλ Ντάγκλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιλογές που είχε στη διάθεσή του ήταν οι εξής:

Α: Μάικλ Κέιν

Μάικλ Κέιν Β: Μάικλ Τζέι Φοξ

Μάικλ Τζέι Φοξ Γ: Μάικλ Φασμπέντερ

Μάικλ Φασμπέντερ Δ: Μάικλ Κίτον

Παρόλο που το μυαλό του Λευτέρη πήγαινε προς μία συγκεκριμένη απάντηση, ο φόβος του ρίσκου ήταν μεγαλύτερος, καθώς αν απαντούσε λάθος θα έχανε ένα τεράστιο μέρος των χρημάτων που είχε ήδη κερδίσει.

Μετά από αρκετή σκέψη και πολλή αγωνία στο πλατό, ο Λευτέρης πήρε τη δύσκολη απόφαση να σταματήσει, αποχωρώντας από το παιχνίδι έχοντας κερδίσει 90.000 ευρώ.

Η αποκάλυψη που «πάγωσε» το πλατό

Αφού ο παίκτης αποχώρησε επίσημα και «κλείδωσε» το ποσό του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε τι θα απαντούσε αν έπαιζε. Ο Λευτέρης υπέδειξε το Δ, δηλαδή τον Μάικλ Κίτον, και αυτή ήταν όντως η σωστή απάντηση.

