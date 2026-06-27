Διπλός σεισμός στην Βενεζουέλα: Ανέβηκαν στους 1.430 οι νεκροί – Μάχη με τον χρόνο τα σωστικά συνεργεία (Βίντεο)

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Βενεζουέλα προκειμένου να μπορέσουν να απεγκλωβίζουν όσους περισσότερους πολίτες μετά τον διπλό σεισμό που χτύπησε τη χώρα την Τετάρτη 24/6.

Ο αριθμός των νεκρών από τη διπλή σεισμική δόνηση ανέβηκε στους 1.430, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

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Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, με σχεδόν 1000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, εκτίμησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.

«Έως 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα», μεταξύ αυτών δύο εκατομμύρια μονάχα στο Καράκας, επισήμανε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών, διευκρινίζοντας πως οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα και στην ανάλυση ζημιών.

Αυτές οι εκτιμήσεις υπογραμμίζουν «τον δυνητικά σοβαρό ανθρωπιστικό αντίκτυπο της καταστροφής», τονίζει ο ΔΟΜ.

Ολόκληρα κτίρια κατέρρευσαν στη Λα Γουάιρα, στα βόρεια περίχωρα του Καράκας, από τους καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών την περασμένη Τετάρτη.

Η Βενεζουέλα υποδέχθηκε 1.600 ξένους διασώστες

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν φθάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων από τους δίδυμους φονικούς σεισμούς.

Κάτοικοι και εθελοντές στη Λα Γουάιρα, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό όπου τουλάχιστον 100 κτίρια, εκ των οποίων πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες, καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καταγγέλλουν εδώ και ημέρες ελλείψεις σε βαρύ εξοπλισμό και μια περιορισμένη παρουσία επίσημων αξιωματούχων.

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«Τις τελευταίες ώρες, η Βενεζουέλα υποδέχθηκε 17 πτήσεις που μετέφεραν περισσότερα από 1600 μέλη ομάδων διάσωσης και τις επόμενες 24 ώρες αναμένεται η άφιξη 25 επιπλέον πτήσεων», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, ο Όλιβερ Μπλάνκο.

«Ευχαριστούμε τη διεθνή κοινότητα για τη στήριξη και αλληλεγγύη της κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών αβεβαιότητας για τους πολίτες της Βενεζουέλας», πρόσθεσε ο Μπλάνκο σε ανάρτησή του στο Χ, νωρίς σήμερα το πρωί.

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Διασώστες κατευθύνονται σε περιοχές γύρω από τη Λα Γουάρια και την πρωτεύουσα Καράκας, αν και χθες σε ορισμένα σημεία δεν υπήρχε επίσημη παρουσία καθώς οικογένειες και γείτονες κατέβαλαν προσπάθειες να βρουν τους αγαπημένους τους μέσα στα συντρίμμια, σε πολλές περιπτώσεις σκάβοντας με τα χέρια τους.

Αξιωματούχοι έκλεισαν τον δρόμο μεταξύ της Λα Γουάιρα και του Καράκας χθες το βράδυ, λέγοντας πως η πυκνή κυκλοφορία εμποδίζει την ταχεία διέλευση των ασθενοφόρων και των ομάδων διάσωσης.

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Πολίτες που δεν ανήκουν στις επίσημες ομάδες διάσωσης θα χρειαστούν διαπιστευτήρια για να περάσουν από τα μπλόκα και πολίτες που μίλησαν στο Ρόιτερς είπαν δεν τους επετράπη από την αστυνομία να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό δρόμο σήμερα το πρωί, την ώρα που σε έναν παράδρομο επικρατούσε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως ευχαριστήσει πολίτες που μετέφεραν βοήθεια, συχνά με μοτοσυκλέτες, σε πληγέντες. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας πρόβαλε πλάνα με χιλιάδες ζευγάρια παπούτσια, ρούχα και άλλα είδη βοήθειας που συγκέντρωσε η κυβέρνηση.

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Η ηλεκτροδότηση δεν είχε επανέλθει χθες στην περιοχή κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στο Μορόν, όπως και στη Λα Γουάιρα, ωστόσο έχει αποκατασταθεί σε άλλα σημεία, με την πρόεδρο Ροντρίγκες να κάνει γνωστό πως το 60% της ηλεκτροδότησης έχει επανέλθει.

Αν και η κυβέρνηση λέει πως εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ή είναι παγιδευμένοι, περισσότερα από 54.000 ονόματα ανθρώπων έχουν εγγραφεί ως αγνοούμενοι σε έναν ιστότοπο που έχει δημιουργήσει η αντιπολίτευση της χώρας.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι άμεσες ζημίες από τους σεισμούς θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.