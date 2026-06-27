Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας μετά από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία

Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας μετά από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη στις 6.45 το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας – Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα – υπό συνθήκες που ερευνώνται – συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ