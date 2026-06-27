Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας μετά από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
Οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία
Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη στις 6.45 το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας – Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα – υπό συνθήκες που ερευνώνται – συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.
Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.
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