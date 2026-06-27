Μπαράζ συλλήψεων για πυρκαγιές από αμέλεια σε Φθιώτιδα, Σέρρες, Αττική και Ρόδο – Έκανε μπάρμπεκιου στο Μαρκόπουλο την ώρα του συναγερμού για φωτιά

Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης πυρκαγιών και παραβάσεων της αντιπυρικής νομοθεσίας που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην πρώτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Φθιώτιδας συνέλαβε άνδρα, ηλικίας 63 ετών, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα και ώρα 10:10, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σερρών προχώρησε στη σύλληψη αλλοδαπού για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτική περιοχή του Δήμου Σιντικής Σερρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Από την πυρκαγιά , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κάηκαν συνολικά περίπου 20 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, υπολειμμάτων καλλιεργειών, γεωργικής έκτασης με περίπου 100 ελαιόδεντρα και χορτολιβαδικής έκτασης. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία.

Σε δύο ακόμη περιπτώσεις, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής συνέλαβε δύο άνδρες για παράβαση της νομοθεσίας που σχετίζεται με τις πυροσβεστικές διατάξεις.

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε σήμερα στις 12:56 στην περιοχή Κερατέας Ανατολικής Αττικής, όπου άνδρας, ηλικίας 39 ετών, εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροκόλληση. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η δεύτερη περίπτωση σημειώθηκε στις 13:34 στην περιοχή Μαρκοπούλου Ανατολικής Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος όπου άνδρας, ηλικίας 52 ετών, έκανε χρήση υπαίθριας ψησταριάς (μπάρμπεκιου), κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας λόγω του δείκτη επικινδυνότητας. Ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Επιπλέον το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Δωδεκανήσου προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ηλικίας 56 ετών, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Θεολόγος, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 56χρονκς άφησε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε για την άρδευση αγροτικής έκτασης και αποχώρησε από το σημείο, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική και δασική έκταση. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά κάηκε περίπου ένα στρέμμα αγροτικής – δασικής έκτασης και κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ρόδου σχηματίστηκε δικογραφία και ο 56χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 484 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 552.267,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 128 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 120 (93,75%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,25%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα τις προβλεπόμενες ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

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Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνει η Πυροσβεστική.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός, ενόψει του κρίσιμου Σαββατοκύριακου, καθώς, όπως αναφέρεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι ισχυροί άνεμοι, δημιούργησαν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Όπως τονίζεται από την Πολιτική Προστασία,

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η σημερινή αποτέλεσε την πρώτη ημέρα της νέας αντιπυρικής περιόδου με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Από χθες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε εκδώσει Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου, ενώ, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, είχε ενημερώσει εγκαίρως όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα.

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Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα τέθηκε σε κατάσταση μερικής επιφυλακής, με διασπορά δυνάμεων των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), του Μηχανοκίνητο Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ), εντατικοποίηση των περιπολιών και ανάπτυξη εναέριων έμφορτων περιπολιών, καθώς και περιπολικών οχημάτων στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις ημέρες επαπειλούμενου κινδύνου.

Μήνυμα αυξημένης προσοχής είχε απευθύνει και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ημέρες και κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη προσοχή απαιτείται τόσο για το Σάββατο όσο και για την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την ‘Αρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Ορεστιάδα, τη Στυλίδα, δύο στη Ναύπακτο και δύο στη Βοιωτία.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι σημαντικότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου και αντιμετωπίστηκαν με άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Στον ‘Αγιο Βασίλειο Βοιωτίας κινητοποιήθηκαν αρχικά 51 πυροσβέστες, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σε 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 για την περιοχή. Η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.

Λίγη ώρα αργότερα εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην Πέτρα Βοιωτίας, όπου επιχειρούσαν έως και 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για την προστασία των πολιτών εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Λιβαδειά, ενώ και αυτή η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στο Σπαθάρι Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες, μία ομάδα της 20ής ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, με συνεχή εικόνα από drone του ΕΣΚΕΔΙΚ, ενώ η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.

Στη Βλαχέρνα ‘Αρτας επιχείρησαν έως και 29 πυροσβέστες, μία ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με συνεχή εναέρια επιτήρηση μέσω drone.

Παράλληλα, στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Βύσσα Έβρου κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα μέσω drone επιτήρησης, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Παράλληλα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ναύπακτο, στην Κάτω Μαμουλάδα και στα Κρυονέρια, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ, όπως τονίζεται, στη Στυλίδα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες, παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η άμεση κινητοποίηση του επιχειρησιακού μηχανισμού, η προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων, η αξιοποίηση των εναέριων μέσων και των drones επιτήρησης, καθώς και η έγκαιρη έκδοση μηνυμάτων του 112, συνέβαλαν ώστε οι πυρκαγιές να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να τεθούν υπό έλεγχο, χωρίς να εξελιχθούν σε μεγάλα συμβάντα».

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό από το υπΚΚΠΠ, στην Περιφέρεια Αττικής προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι, με τουλάχιστον 46 περιστατικά παροχής βοηθείας (κοπές δέντρων – αφαιρέσεις αντικειμένων).

Για αύριο, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπει εκ νέου πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την Αττική (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων), τη Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο), το Βόρειο Αιγαίο (Λέσβο και Χίο), την Πελοπόννησο και τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, ενώ το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί εκ νέου τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.