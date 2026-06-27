Politico: «Περισσότεροι πεθαίνουν τον χειμώνα» – Ο Αμερικανός υπουργός ενέργειας υποβαθμίζει τον θανατηφόρο καύσωνα στην Ευρώπη

O υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ κάλεσε τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να γκρινιάζουν για τον καύσωνα σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

«Πάντα περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν τον χειμώνα από ό,τι το καλοκαίρι, επειδή το κρύο είναι πολύ μεγαλύτερος φονιάς από τη ζέστη», είπε αυτή την εβδομάδα σε βιντεοσκοπημένες δηλώσεις του στο συνέδριο της Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Πολιτότητα, μια συγκέντρωση επιδραστικών συντηρητικών προσωπικοτήτων, πολλές από τις οποίες αμφισβητούν τα γεγονότα της κλιματικής αλλαγής.

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Ο Ράιτ εστίασε στους θανάτους στην Ευρώπη τον χειμώνα του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, λέγοντας ότι «οι επιπτώσεις της στη θνησιμότητα είναι καταστροφικές». Τα σχόλιά του ήρθαν καθώς κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποίησαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ αυτής της εβδομάδας θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, αντανακλώντας τους κινδύνους ενός κύματος καύσωνα του 2022 που σκότωσε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους στην ήπειρο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στο συνέδριο ήταν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του λαϊκιστικού δεξιού κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Reform UK, και ο Στιβ Κούνιν, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Ράιτ για να συν-συγγράψει μια έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης που παρερμήνευε την κυρίαρχη επιστήμη του κλίματος. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, εκφώνησε επίσης βιντεοσκοπημένες δηλώσεις σε ένα κοινό στο οποίο συμμετείχαν ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, και ο Μπιλ Άντερσον, ο διευθύνων σύμβουλος της Bayer. (Ο Ματίας Ντέπφνερ, διευθύνων σύμβουλος της Axel Springer, ιδιοκτήτριας της POLITICO, μίλησε επίσης στο συνέδριο.)

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ράιτ περιγράφει τις χαμηλές θερμοκρασίες ως μεγαλύτερο κίνδυνο από τη ζέστη. Η ανεπαρκής θέρμανση είναι ένας φονιάς τον χειμώνα — στην Ευρώπη οι θάνατοι από το κρύο υπερβαίνουν σήμερα τους θανάτους από τη ζέστη σε αναλογία 8 προς 1. Αλλά η ζέστη αποτελεί μια οξεία — και αυξανόμενη — απειλή για τους πληθυσμούς, καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνεται και παρατείνει τα θανατηφόρα κύματα καύσωνα, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Στις ΗΠΑ, η ζέστη είναι ο μεγαλύτερος φονιάς που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες , ξεπερνώντας το κρύο.

Τα σχόλια του Ράιτ ήρθαν καθώς οι θερμοκρασίες του Ιουνίου εκτοξεύτηκαν σε νέα ύψη στο Λονδίνο και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, μια περιοχή που θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και δεν διαθέτει εκτεταμένο κλιματισμό.

Το κύμα καύσωνα ανάγκασε τα σχολεία να κλείσουν, προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις και προκάλεσε προβλήματα στην παροχή ρεύματος . Αρκετές εκδηλώσεις γύρω από την Εβδομάδα Δράσης για το Κλίμα του Λονδίνου, την κορυφαία εκδήλωση της πόλης για το κλίμα, ακυρώθηκαν λόγω των υψηλών καιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης μιας εκδήλωσης για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης. Περίπου 40 άνθρωποι πνίγηκαν στη Γαλλία προσπαθώντας να διατηρηθούν δροσεροί .

Η καύσωνας μοιάζει με περιόδους καύσωνα ασυνήθιστων θερμοκρασιών στις ΗΠΑ στις αρχές του έτους. Αλλά οι πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη και την Αμερική είναι τόσο αντίθετες όσο ο χειμώνας και το καλοκαίρι.

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«Πιστέψτε με, όταν ήμουν παιδί, δεν είχε 35 βαθμούς Φαρενάιτ στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Αυτό που βλέπουμε, όχι μόνο στη Βρετανία αλλά σε όλο τον κόσμο, μας ωθεί να δράσουμε», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας, Εντ Μίλιμπαντ.

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει περιορίσει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, η Ευρώπη έχει διπλασιάσει την υπόσχεσή της να στραφεί από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά δέχεται επίσης πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό LNG. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συχνά επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις επενδύσεις σε αυτό που αποκαλεί «χαμένες» μορφές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια.

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«Κατανοήστε την κλιματική αλλαγή για αυτό που είναι: ένα αργό φαινόμενο που τελικά θα αντιμετωπιστεί με καλύτερες τεχνολογίες. Ο μεγαλύτερος παράγοντας που επηρεάζει σήμερα είναι μακράν το φυσικό αέριο», δήλωσε στο συνέδριο αυτή την εβδομάδα ο Ράιτ, ο οποίος ηγήθηκε της εταιρείας υπηρεσιών υδραυλικής ρωγμάτωσης Liberty Energy πριν εισέλθει στην κυβέρνηση Τραμπ.