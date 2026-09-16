Απόστολος Γκλέτσος: Τραγούδησε «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη – «Καλό ταξίδι»

Ο Απόστολος Γκλέτσος θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά την κηδεία του τραγουδιστή. Ο ηθοποιός κάθισε δίπλα σε έναν μουσικό με κιθάρα και τραγούδησε μία από τις γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε μπαρμπέρικο και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα social media. Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίζεται καθισμένος, ενώ ο μουσικός που βρίσκεται δίπλα του τον συνοδεύει με την κιθάρα του.

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Δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια. Στη λεζάντα της ανάρτησης υπήρχε μόνο η φράση «Καλό ταξίδι», με την επιλογή του τραγουδιού να λειτουργεί ως ένα προσωπικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί έντονα με τον Γιώργο Μαζωνάκη και η συγκεκριμένη ερμηνεία του Απόστολου Γκλέτσου ήρθε λίγο μετά το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή στη Νίκαια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί μεγάλη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και πλήθους κόσμου.

Μέσα σε αυτές τις ημέρες, πολλοί ήταν οι άνθρωποι από τον χώρο της showbiz που θέλησαν να μοιραστούν μια ανάμνηση ή λίγα λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Απόστολος Γκλέτσος επέλεξε να το κάνει διαφορετικά, αφήνοντας ένα τραγούδι του να μεταφέρει το δικό του μήνυμα.