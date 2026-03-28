Δημοσιο- γραφικές καταστάσεις με την παραίτηση δημοσιογράφου μεγάλου καναλιού

Σε ανέκδοτο με… συνέχειες τείνει να εξελιχθεί η… παραίτηση από μεγάλο κανάλι γνωστού δημοσιογράφου ο οποίος κάθε τρεις και λίγο βγάζει «βρώμα» στην πιάτσα πως θα φύγει από τον τηλεοπτικό σταθμό καθώς «δεν αντέχει την συνεχή πίεση και το μεγάλο εργασιακό φόρτο», αλλά όλο εκεί μένει.

Τελευταίο επεισόδιο του… ανέκδοτου, η διαρροή που ο ίδιος έκανε σε κατ΄ ιδίαν συνομιλίες με συναδέλφους του, πως έχει υπογράψει με την ΕΡΤ, λέγοντας μάλιστα πως «έχω υπογράψει και την 1η του μήνα ξεκινάω». Την πρωταπριλιά, τότε που λέγονται τα γνωστά ψέματα δηλαδή.

Για να ενισχύσει μάλιστα τα λεγόμενα του, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του μέσου προ ολίγων ημερών, για να συναντήσει υποτίθεται υψηλόβαθμα στελέχη για να δηλώσει παραίτηση, αλλά όπως μαθαίνει η στήλη, όχι μόνο δεν συνάντησε κανέναν, αλλά έκανε μια όμορφη βόλτα στους διαδρόμους.

Το ενδιαφέρον είναι δε πως το περασμένο καλοκαίρι, είχε αναρτήσει αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετώντας τους συναδέλφους του για την συνεργασία, με την ανάρτηση να «κατεβαίνει» λίγα λεπτά αργότερα! Τελικά όπως όλα δείχνουν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ, οποίος να σημειώσουμε είναι άριστος στην δουλειά του, θα παραμείνει στο κανάλι που εργάζεται για σειρά ετών, παρά τα όσα διαφορετικά γράφονται.