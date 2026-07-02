Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άφησε ισχυρό αποτύπωμα» – Το «αντίο» του ΠΑΣΟΚ στον Γιώργο Τσαλακό

Τι ανέφερε η ανακοίνωση

«Άφησε ισχυρό αποτύπωμα» – Το «αντίο» του ΠΑΣΟΚ στον Γιώργο Τσαλακό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του το βράδυ της Πέμπτης 2/7 αποχαιρέτησε τον Γιώργο Τσαλακό.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η ανακοίνωση ο Γιώργος Τσαλακός άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δημοσιογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έφυγε ο Γιώργος Τσαλακός, μία από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες της κυπριακής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας και όχι μόνο, που άφησε ισχυρό αποτύπωμα διευθύνοντας με επιτυχία μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Μέρος της διαδρομής του συνέδεσε και με το ΠΑΣΟΚ. Εργάστηκε από πολλές θέσεις στην εφημερίδα «Εξόρμηση» και στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Συλλυπητήρια στους οικείους του» ανέφερε στην ανακοίνωση του.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ