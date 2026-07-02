«Άφησε ισχυρό αποτύπωμα» – Το «αντίο» του ΠΑΣΟΚ στον Γιώργο Τσαλακό
Τι ανέφερε η ανακοίνωση
Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του το βράδυ της Πέμπτης 2/7 αποχαιρέτησε τον Γιώργο Τσαλακό.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η ανακοίνωση ο Γιώργος Τσαλακός άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δημοσιογραφία.
«Έφυγε ο Γιώργος Τσαλακός, μία από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες της κυπριακής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας και όχι μόνο, που άφησε ισχυρό αποτύπωμα διευθύνοντας με επιτυχία μεγάλα μέσα ενημέρωσης.
Μέρος της διαδρομής του συνέδεσε και με το ΠΑΣΟΚ. Εργάστηκε από πολλές θέσεις στην εφημερίδα «Εξόρμηση» και στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Συλλυπητήρια στους οικείους του» ανέφερε στην ανακοίνωση του.
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