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ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε νεκρός στα Χανιά ο αδερφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη – Το συγκινητικό «αντίο» του

«Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»

Εντοπίστηκε νεκρός στα Χανιά ο αδερφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη – Το συγκινητικό «αντίο» του
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Τη δική του τραγωδία ζει ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Νικολετάκης, ο οποίος έχασε τον αδερφό του το Σάββατο 20/6 στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε και ο ίδιος με ανάρτησή του, ο αδερφός του εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά.

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«Έχασα τον αδελφό μου χθες, με τραγικό τρόπο. Με ειδοποίησε το λιμενικό ότι τον βρήκαν νεκρό στη θάλασσα κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά. Είχε πάει για μπάνιο αργά γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει.

Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των απόρων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία η μνήμη σου Μανώλη μου» ανέφερε ο Νίκος Νικολετάκης.

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