Γιώργος Τσαλακός: Πέθανε ο Κύπριος δημοσιογράφος – Έδωσε μάχη με τον καρκίνο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Τσαλακός, ο οποίος ήταν μία από τις καθοριστικές μορφές της κυπριακής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος δημοσιογράφος έδωσε μάχη με τον καρκίνο αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Ο Γιώργος Τσαλακός συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Κύπρο, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου τηλεοπτικού τοπίου.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της κυπριακής δημοσιογραφίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς υπήρξε ένας άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της τηλεοπτικής ενημέρωσης στην Κύπρο.

Συνέδεσε το όνομά του με τη δημιουργία και ανάπτυξη του ΑΝΤ1 Κύπρου, του Alpha Κύπρου και του Omega.