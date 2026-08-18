Απόστολος Μαγγηριάδης: Αποχωρεί από την ΕΡΤ μετά από 4 χρόνια και μετακομίζει στο ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Ο Απόστολος Μαγγηριάδης κλείνει έναν κύκλο τεσσάρων χρόνων στην ΕΡΤ και αλλάζει τηλεοπτική στέγη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής από τη νέα σεζόν θα μεταπηδήσει στον ΣΚΑΪ και συγκεκριμένα παρουσιάζοντας το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

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Αποχαιρετώ την ΕΡΤ και τους ανθρώπους της με τεράστιο σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Υπήρξε για μένα εξαιρετική τιμή και ευθύνη να εργαστώ για τέσσερα χρόνια στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε σε εμένα και μου έδωσε τα ηνία του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως και στον σημερινό Πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και είχαμε άψογη συνεργασία.

Μεγάλο ευχαριστώ και στη Λίνα Παπαδάκη που ήταν πάντα δίπλα για να βοηθήσει σε όλα. Συνεργαστήκαμε άψογα με τους διευθυντές ειδήσεων, Φώτη Καφαράκη, Βασίλη Θωμόπουλο, Ιωάννη Τρούπη, Μαρία Σταυροπούλου και Τιτίκα Ανουσάκη και με όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς που δουλεύουν νυχθημερόν για να παραχθεί ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα.

Οφείλω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάστηκαν στις εκπομπές PressTalk, Επιλογος και ERTalks, τη Λίνα Καπετάνιου, τον Λάζαρο Μπέλτσιο, τη σκηνοθέτη μας Μαρία Ανδρεαδέλλη, και βέβαια όλους τους συνεργάτες που δούλεψαν με κέφι και μεράκι για αυτές τις εκπομπές.

Με την έρευνα μας και τις συνεντεύξεις μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τα όσα περίπλοκα και δυσνόητα συμβαίνουν στην εποχή μας, στα γεωπολιτικά, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην κοινωνία, στον αθλητισμό και στην επιστήμη.

Νιώθω ότι το κάναμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό στον τηλεθεατή. Όλοι οι αποχαιρετισμοί είναι δύσκολοι, ωστόσο οι αλλαγές μας βοηθάνε να γινόμαστε όλοι καλύτεροι» έγραψε στην ανάρτησή του ο Απόστολος Μαγγηριάδης.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ, με ιδιαίτερη χαρά, υποδέχεται ξανά στον όμιλο τον Απόστολο Μαγγηριάδη. Δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, παρουσιαστής και αρθρογράφος, ο Απόστολος Μαγγηριάδης έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, παραδοσιακά και νέα Μέσα.

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Με την έναρξη της νέας σεζόν, ο Απόστολος Μαγγηριάδης εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ και αναλαμβάνει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων, Δευτέρα με Παρασκευή.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στον Απόστολο Μαγγηριάδη καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα»