Δάφνη Καραβοκύρη: «Ήταν βίαιος ο τρόπος που σταμάτησε το “Real View” – Aνακοινώθηκε την ημέρα των γενεθλίων μου»

Για την ξαφνική ολοκλήρωση της εκπομπής «Real View» στο OPEN μίλησε η Δάφνη Καραβοκύρη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Βιολέντη και την κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τη χρονική συγκυρία και τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ενημερώθηκε για τα δυσάρεστα νέα το βράδυ των γενεθλίων της.

«Ήταν δύσκολο. Πολύ εποικοδομητικό, πολύ μεγάλο σχολείο, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Από την αρχή αυτής της εκπομπής ακούγαμε συνέχεια ότι θα κοπεί. Και επειδή είναι αρένα η τηλεόραση, ζούσαμε αυτό το φόβο από την πρώτη κιόλας στιγμή», σημείωσε αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόταν η ομάδα.

«Να, που τελικά ήρθε αυτή η Πέμπτη, η 28η Μαΐου, όπου εγώ ήμουν έξω με παρέα για τα γενέθλιά μου και βλέπω να χτυπάει το group που έχουμε με την ομάδα της εκπομπής και λέω δεν θα το σηκώσω και τελικά ήταν το τηλεφώνημα που μας έλεγε ότι αύριο η εκπομπή ολοκληρώνεται», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ένστασή της για τον όρο «κόβεται», τονίζοντας τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη διατήρηση του πρότζεκτ στον αέρα, ενώ αναγνώρισε πως τέτοιες ανατροπές αποτελούν μέρος της επαγγελματικής πραγματικότητας.

«Δεν μου αρέσει η λέξη “κόβεται”, γιατί ολοκληρώθηκε. Δηλαδή όταν έχουν δοθεί μάχες για αυτή την εκπομπή για να επιβιώσει, δεν μπορώ να πω ότι “κόπηκε”.

Ήταν βίαιος ο τρόπος, αλλά σε όλες τις δουλειές και σε όλες τις συνθήκες της ζωής μας τα πράγματα δεν είναι πάντα smooth, δεν είναι πάντα στρογγυλεμένα», υπογράμμισε.

Όσον αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον και το ενδεχόμενο να παραμείνει στο δυναμικό του σταθμού με κάποιο άλλο εγχείρημα, η δημοσιογράφος εμφανίστηκε θετική, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται ήδη σε πρώιμες συζητήσεις.

«Είναι πάρα πολύ ωραίο να είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές και επειδή με ενδιαφέρει η τηλεόραση θα ήθελα να βρίσκομαι σε αυτήν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει να γίνονται και έχει ο Θεός, βλέπουμε».