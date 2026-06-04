Τάσος Δούσης: Μετά τις “Εικόνες” έρχεται η μεγάλη αλλαγή – Το νέο project που συζητά με το OPEN

Σε τροχιά ανανέωσης της μακροχρόνιας και άκρως επιτυχημένης συνεργασίας τους βρίσκονται ο Τάσος Δούσης και ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό του καναλιού τον Νοέμβριο του 2019, συμπληρώνει ήδη επτά χρόνια συνεχούς παρουσίας στο πρόγραμμα του σταθμού.

Σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα ενδείξεις, οι δύο πλευρές οδεύουν ολοταχώς προς την όγδοη τηλεοπτική τους σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη μεταξύ τους αμοιβαία εμπιστοσύνη.

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Ωστόσο, οι συζητήσεις φέτος δεν περιορίζονται μόνο στα γνωστά και αγαπημένα ταξίδια. Πέρα από τη δεδομένη συνέχεια της επιτυχημένης ταξιδιωτικής του εκπομπής «Εικόνες», ο έμπειρος δημοσιογράφος σχεδιάζει με απόλυτη μυστικότητα το επόμενο μεγάλο τηλεοπτικό του βήμα. tasosdousis / Instagram

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης τηλεοπτικό θερμόμετρο του Α.Δ., ο παρουσιαστής κατέθεσε ήδη έναν ολοκληρωμένο τηλεοπτικό πιλότο στους ιθύνοντες του σταθμού για ένα ολοκαίνουργιο, εβδομαδιαίο project που θα προκαλέσει αίσθηση.

Πρόκειται για μια εκπομπή σχολιασμού της επικαιρότητας, η οποία αναμένεται να δείξει μια εντελώς διαφορετική πλευρά του δημοσιογράφου.

Το νέο αυτό concept θα συνδυάζει τον αιχμηρό, δημοσιογραφικό λόγο με έντονα στοιχεία σάτιρας, καυστικού χιούμορ και εναλλακτικής ματιάς στα όσα συμβαίνουν γύρω μας. tasosdousis / Instagram

Ο Τάσος Δούσης επιθυμεί να επιστρέψει στο κομμάτι του σχολιασμού, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια φρέσκια πρόταση που λείπει από την τρέχουσα τηλεοπτική πραγματικότητα.

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Αν και η συγκεκριμένη πρόταση έχει παραδοθεί και επίσημα στα χέρια των στελεχών του OPEN, οι δύο πλευρές βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο διερευνητικών συζητήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση για την επίσημη έγκρισή της, καθώς εξετάζονται όλες οι λεπτομέρειες, το κόστος παραγωγής αλλά και η σωστή τοποθέτησή της στο νέο πρόγραμμα.

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Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο παρουσιαστής παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά του σταθμού και το τηλεοπτικό του μέλλον αναμένεται γεμάτο εκπλήξεις.