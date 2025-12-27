Αγγελική Νικολούλη: Επιστρέφει εκτάκτως στο Mega την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου, η Αγγελική Νικολούλη ήταν εκείνη που μέσω της εκπομπής «Φως στο τούνελ» αποκάλυψε τα νέα δεδομένα για την υπόθεση.

Παρόλο που το «Φως στο τούνελ» έκανε διακοπή λόγω των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς οι ραγδαίες εξελίξεις φέρνουν πίσω στις επάλξεις την Αγγελική Νικολούλη και τους συνεργάτες της με έκτακτη εκπομπή την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου.

«Εκτάκτως, Τρίτη 23:10», έγραψε το βίντεο που μοιράστηκε η Αγγελική Νικολούλη στα social media για την εκπομπή.