Ελένη Παπαδοπούλου: Σε τρεις φάσεις το σχέδιο δολοφονίας από τον γιο της- Είχαν οικονομικές διαφορές, δεν πήγε ούτε στην κηδεία της

Στη σύλληψη του 60χρονου γιου της Ελένης Παπαδοπούλου προχώρησαν χθες οι Αρχές, έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για την ανθρωποκτονία της μητέρας του, η οποία σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να χορήγησε στη μητέρα του μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών χαπιών και στη συνέχεια να προκάλεσε πυρκαγιά στο διαμέρισμα, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη της πράξης του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 87χρονη γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή σε διαμέρισμα επί της οδού Λυκαβηττού, με τον θάνατό της να αποδίδεται αρχικά σε ατύχημα. Ωστόσο, σειρά ευρημάτων από την πολύμηνη έρευνα των Αρχών ανέτρεψαν την αρχική εκτίμηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο εσωτερικό του διαμερίσματος αλλά και στα ρούχα της ηλικιωμένης εντοπίστηκαν ίχνη εύφλεκτου υγρού.

Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία ηρεμιστικής ουσίας στον οργανισμό της, ενώ τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα δεν ήταν συμβατά με θάνατο από εισπνοή καπνού.

Είχαν συχνές προστριβές λόγω οικονομικών διαφορών

Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι από την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προέκυψε πως μητέρα και γιος είχαν συχνές εντάσεις, κυρίως λόγω οικονομικών διαφορών.

Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά χρέη, που εκτιμώνται σε τουλάχιστον 400.000 ευρώ, και πίεζε τη μητέρα του να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Παρά τις αντιρρήσεις της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ακίνητο είχε τεθεί προς πώληση σε τιμές που κυμαίνονταν από 550.000 έως και 2 εκατομμύρια ευρώ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022, η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Λυκαβηττού 15. Εκεί εντοπίστηκε νεκρή η χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, η υπόθεση αποδόθηκε σε ατύχημα, καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης του χώρου. Ωστόσο, η ανάλυση αντικειμένων που συλλέχθηκαν από το σημείο αποκάλυψε ίχνη εύφλεκτης ουσίας, οδηγώντας σε επανεξέταση της υπόθεσης. Η Ελένη Παπσδοπούλου

Οι αποκαλύψεις του «Φως στο Τούνελ»

Με την υπόθεση είχε ασχοληθεί και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Η Αγγελική Νικολούλη, μιλώντας στο δελτίο του MEGA, έκανε λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, φέρεται να εξελίχθηκε σε διαδοχικά στάδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της έρευνας υπήρξαν επαφές με τον κατηγορούμενο, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, παρουσίαζε αντιφάσεις στις περιγραφές του και έδειχνε να θεωρεί την υπόθεση λήξασα.

Παράλληλα, μαρτυρίες από τη γειτονιά έκαναν λόγο για συχνές εντάσεις και λεκτικές συγκρούσεις μεταξύ μητέρας και γιου, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία στους περιοίκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 60χρονος επιθυμούσε την πώληση του σπιτιού και τη μεταφορά της μητέρας του σε οίκο ευγηρίας, κάτι στο οποίο εκείνη αντιδρούσε έντονα. Εντύπωση προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε από συγγενικά πρόσωπα, δεν παρέστη στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος λόγους υγείας.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, 60χρονος ημεδαπός καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 29-1-2022, Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μετά τη κατάσβεση της οποίας, εντοπίστηκε εντός της οικίας 88χρονη ημεδαπή, απανθρακωμένη.

Η προανάκριση διενεργήθηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη συνέχεια από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψαν στοιχεία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της αυτοψίας και της συλλογής πειστηρίων, όσο και από την μετέπειτα εργαστηριακή και προανακριτική διαδικασία (εξέταση πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τοξικολογικές εξετάσεις, ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές τεχνικές), τα οποία καταδείκνυαν εμπρησμό με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας».