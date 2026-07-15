Χιος: Συνελήφθη ανήλικος ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες

Στη σύλληψη ενός 16χρονου ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες στη Χίο προχώρησαν οι Αρχές την Τρίτη 14/7.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης, ενώ στην ίδια υπόθεση διακριβώθηκε ότι εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον -3- ακόμη άτομα, που κατηγορούνται για τα ίδια αδικήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστοι δράστες (άνδρας και γυναίκα) επικοινώνησαν τηλεφωνικά προχθές (13-07-2026) με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο (κόρη της) και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων της, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευχθεί δήθεν η επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν.

Ακολούθως, ο 16χρονος συλληφθείς, μετέβη με δίκυκλο όχημα στην οικία της ηλικιωμένης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθοδηγούμενος από μέλη του κυκλώματος και η τελευταία του παρέδωσε, το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή, αξίας -10.000- ευρώ περίπου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, ο 16χρονος ενέχεται σε μία ακόμη υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής, που έλαβε χώρα προχθές (13-07-2026) στη Χίο, όπου ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο, απέσπασε από την τελευταία, κοσμήματα και τιμαλφή, αξίας -8.000- ευρώ περίπου, ενώ το δίκυκλο όχημα που χρησιμοποίησε κατά το χρόνο τέλεσης των έκνομων ενεργειών του, διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον ταυτοποιηθέντα 40χρονο ημεδαπό.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών διακριβώθηκε ότι, ο προαναφερόμενος ανήλικος, καθώς και ο 40χρονος ταυτοποιηθείς ημεδαπός, εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον -3- ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες κυρίως προχωρημένης ηλικίας και προσποιούμενα λογιστές, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών, κοσμημάτων και τιμαλφών.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες προχθές (13-07-2026) στη Χίο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε, το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες, χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατασχέθηκαν επίσης, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κινητό τηλέφωνο, κάρτα sim, έγγραφα, καθώς και το δίκυκλο όχημα, ως μέσο τέλεσης εκνόμων ενεργειών.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος γονέα του ανηλίκου, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.