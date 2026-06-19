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Σαμπαλένκα: «Ούρλιαξα από χαρά για τη φίλη μου» – Αποκάλυψε την αντίδρασή της στον χωρισμό Μπαντόσα – Τσιτσιπά

«Της έστειλα ένα ηχητικό δύο λεπτών, γελώντας, ουρλιάζοντας»

Σαμπαλένκα: «Ούρλιαξα από χαρά για τη φίλη μου» – Αποκάλυψε την αντίδρασή της στον χωρισμό Μπαντόσα – Τσιτσιπά
DEBATER NEWSROOM

Η στενή φίλη της Πάουλα Μπαντόσα, η Αρίνα Σαμπαλένκα παρακολουθούσε από πολύ κοντά όλα τα στάδια του ειδυλλίου της Ισπανίδας τενίστριας με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Μπαντόσα, η οποία χαρακτήρισε τη σχέση της με τον Έλληνα πρωταθλητή ως «τοξική», η Λευκορωσίδα τενίστρια και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός.

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Φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Bounces» του Μπεν Ρόθενμπεργκ, η Σαμπαλένκα δεν έκρυψε τα συναισθήματά της, αποκαλύπτοντας πως ένιωσε τεράστια ανακούφιση όταν πληροφορήθηκε τον χωρισμό του ζευγαριού.

Μάλιστα, περιέγραψε την αυθόρμητη αντίδρασή της, καθώς έσπευσε να στείλει αμέσως ένα μεγάλο φωνητικό μήνυμα συμπαράστασης στη φίλη της.

«Ειλικρινά, όταν τελείωσε όπως και να το ονόμαζε, εγώ ήμουν η φίλη που της έστειλα ένα ηχητικό (μήνυμα), περίπου δύο λεπτών, γελώντας, ουρλιάζοντας, λέγοντας “Ναι, κορίτσι! Τα κατάφερες!”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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