Το σχόλιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου για τη Ρία Ελληνίδου που άναψε “φωτιές”: “Να δούμε τους επόμενους μήνες”

Πολλά σχόλια προκάλεσε το σύντομο βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο Instagram, στο οποίο σχολιάζει το πρωινό που τρώει η σύντροφός του Ρία Ελληνίδου.

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια φαίνεται να τρώει αυγά μαζί με μπισκότα, κάτι που ξάφνιασε το πρώην μοντέλο, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την επιλογή της συντρόφου του.

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«Αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε, να δούμε τους επόμενους μήνες», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram story του, αφήνοντας ένα παιχνιδιάρικο υπονοούμενο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η ατάκα έβαλε «φωτιά» στα social media, με αρκετούς να εκτιμούν ότι η Ρία Ελληνίδου διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δυο τους στην αρχή της σχέσης τους απέφευγαν να τη δημοσιοποιήσουν. Τελευταία, όμως, μοιράζονται πολύ συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media.

Πρόσφατα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε βρεθεί καλεσμένος στην Κατερίνα Καινούργιου και όταν ρωτήθηκε για την σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, είπε: «Δεν θα ήθελα να δώσω κάποιο συγκεκριμένο τίτλο για το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής. Προφανώς όμως καταλαβαίνω ότι είναι κάποια πράγματα που βγαίνουν, αναπαράγονται, ο κόσμος μιλάει. Δεν είναι το θέμα αν κρύβομαι ή όχι, το θέμα είναι ότι κι εγώ πρέπει να χαλαρώσω, γιατί οι ευθύνες είναι διαφορετικές. Όταν έχεις ένα παιδί και προσπαθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές».