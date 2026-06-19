Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Οι διακοπές πολυτελείας και οι διάλογοι που καίνε – «Είναι καλή δουλειά, φτιάξε μία τιμή»

Στο φως έρχονται νέες, αποκαλυπτικές λεπτομέρειες γύρω από τη μεθοδολογία και την οικονομική δραστηριότητα του μεγάλου κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης, μετά τη σύλληψη επτά μελών του πριν από δύο εικοσιτετράωρα.

Η συνολική οικονομική ζημιά που προκάλεσε η εγκληματική οργάνωση στις επίσημες streaming πλατφόρμες αγγίζει το δυσθεώρητο ποσό των 50.000.000 ευρώ.

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Το δίκτυό τους εκτεινόταν σε παγκόσμια κλίμακα, διαθέτοντας ένα ενεργό πελατολόγιο περίπου 86.000 χρηστών, γεγονός που τους επέτρεψε να αποκομίσουν καθαρά κέρδη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δράση της οργάνωσης ξεκινά ήδη από το 2017. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό και ειδικούς αποκωδικοποιητές, τα μέλη του κυκλώματος κατάφερναν να «σπάνε» και να αναμεταδίδουν παράνομα το σήμα μεγάλων συνδρομητικών δικτύων (NETFLIX, COSMOTE TV, NOVA, DISNEY+, AMAZON, ANT1+, APPLE TV κ.ά.).

Με τον τρόπο αυτό, παρείχαν στους τελικούς χρήστες ένα ενιαίο, ελκυστικό «μπουκέτο» καναλιών σε τιμές κατά πολύ χαμηλότερες από τις επίσημες χρεώσεις της αγοράς.

«Είναι καλή δουλειά» – Οι διάλογοι του κυκλώματος

Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέα τηλεόραση

Β: «Παρακαλώ;»

Α: «Έλα, ρε αγόρι; Τι κάνεις;»

Β: «Έλα, αγορίνα! Καλά. Εσύ;»

Α: «Καλά, καλά. Πότε θα πας σπίτι να με πάρεις τηλέφωνο;»

Β: «Σε κανένα εικοσάλεπτο.»

Α: «Έχω πάρει καινούργια τηλεόραση, εδώ από κάτω στου πατέρα μου, να βάλουμε το πρόγραμμα. Να μου πεις το κόλπο.»

Β: «Τι μάρκα;»

Α: «(όνομα εταιρείας).»

Β: «Ωραία. Και έχεις κάνει λογαριασμό;»

Α: «Λογαριασμό Σάμσουνγκ θέλει;»

Β: «Πρέπει να βάλεις ένα e-mail, να το δηλώσεις.»

Α: «Αυτό το κάνω εγώ από το κινητό μου τώρα.»

Α: «Για να μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα, ε;»

Β: «Ναι. Αλλά θα είναι διαφορετική συνδρομή εκεί.»

Α: «Πρέπει να το ξαναπληρώσει, ε;»

Β: «Ναι. Κλειδώνει η συσκευή και θέλει πάλι αγορά.»

Α: «Και στην άλλη τηλεόραση παραμένει το άλλο;»

Β: «Ναι, θα έχεις ουσιαστικά δύο διαφορετικές συνδέσεις.»

Β: «Κάνε το account στην Samsung και μετά μπες στο Apps.»

Α: «Ναι.»

Β: «Κάνε αναζήτηση το Smart STB.»

Α: «Smart STB.»

Β: «Θα σου βγάλει δύο. Το κανονικό και το Plus. Εσύ θα κατεβάσεις το κανονικό.»

Β: «Θα το ανοίξεις και θα μου στείλεις μία φωτογραφία στο Viber.»

Α: «Ναι.»

Β: «Αριστερά θα δεις το Device Info. Στείλε μου φωτογραφία και θα σου πω μετά.»

Α: «Εντάξει αγόρι, έγινε.»

Εξυπηρέτηση πελατών από το εξωτερικό

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Α: «Ο κύριος Γιάννης;»

Β: «Ναι ο ίδιος.»

Α: «Είμαι ο Κώστας από τη Μελβούρνη. Έχουμε το account που κάναμε setup τον Νοέμβριο.»

Α: «Τώρα γράφει ένα λάθος.»

Β: «Κλείστε το και ανοίξτε το ξανά.»

Α: «Να κλείσω την εφαρμογή;»

Β: «Ναι. Ή πατήστε refresh εκεί στην πρώτη σελίδα.»

Α: «Να κάνω reload;»

Β: «Ναι, κάντε reload.»

Α: «Ήρθε τώρα.»

Β: «Ναι, ναι.»

Α: «Γιατί το κάνει αυτό;»

Β: «Υπήρχε ένα πρόβλημα για πέντε λεπτά.»

Παράπονα για την πλατφόρμα

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Α: «Η αδερφή της γυναίκας μου στη Νέα Ζηλανδία έχει προβλήματα με το πρόγραμμα, και εγώ έχω προβλήματα. Χάνονται επεισόδια και δεν τα βρίσκουμε.»

Β: «Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές ημέρες.»

Α: «Τα έργα δουλεύουν κάπως, αλλά οι σειρές έχουν θέμα.»

Β: «Ναι, ξέρω. Με τις σειρές υπάρχει πρόβλημα.»

Α: «Σας είπαν περίπου πόσο θα πάρει να διορθωθεί;»

Β: «Για να γίνει όπως ήταν, θα πάει περίπου κανά μήνα. Μπαίνουν κάθε μέρα.»

Α: «Επειδή είναι πολλά;»

Β: «Ναι, επειδή είναι πολλά.»

Α: «Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα βλέπουμε κάτι.»

Β: «Έγινε, ωραία.»

Προσφορά σε επιχείρηση

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Β: «Με πήρε τηλέφωνο ο Π… πάλι.»

Α: «Ναι.»

Β: «Θέλει να του δώσεις προσφορά για πενήντα επτά συνδρομές.»

Α: «Ναι.»

Β: «Να μην έχουν πολλά πράγματα πάνω. Να έχει (όνομα εταιρείας) και δύο-τρεις χώρες, Ιταλία, Αυστρία και κάτι άλλο.»

Α: «Ιταλία έχει σίγουρα. Θεωρώ πως θα τις έχει.»

Β: «Θέλει τιμές για να βάλει στα δωμάτια στην Κάρπαθο.»

Α: «Να μιλήσω με τον τεχνικό, να δω αν μπορεί να μου κάνει καλύτερη τιμή.»

Β: «Δεν χρειάζονται μηχανήματα, γιατί οι τηλεοράσεις είναι Smart TV. Θα κατεβάσει τις εφαρμογές.»

Α: «Τι μάρκα είναι οι Smart TV;»

Β: «Δεν ξέρω.»

Α: «Θα αγοράζει πενήντα επτά εφαρμογές;»

Β: «Αναγκαστικά. Ή πενήντα επτά μποξάκια ή πενήντα επτά εφαρμογές. Πιο πολύ τον συμφέρουν οι εφαρμογές.»

Β: «Θέλουμε ένα μικρό πακέτο με Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Αυστριακά κανάλια.»

Α: «Τα Αυστριακά δεν θυμάμαι τώρα.»

Α: «Από ίντερνετ τι έχει βάλει;»

Β: «Έχει βάλει τρία (όνομα εταιρείας)»

Β: «Κι αν χρειαστεί κι άλλο, θα βάλει κι άλλο.»

Α: «Να συνεννοηθώ με τον τεχνικό και θα σε ενημερώσω.»

Β: «Φτιάξε μια τιμή. Είναι καλή δουλειά τώρα αυτή.»

Α: «Ωραία, θα το δω και θα σε ενημερώσω.»

Η επιχείρηση «Δούρειος Ίππος» και ο τιμοκατάλογος της πειρατείας

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης ξεκίνησε όταν οι Αρχές αποφάσισαν να επιστρατεύσουν έναν αστυνομικό, ο οποίος λειτούργησε ως υπό κάλυψη πελάτης.

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Ο αστυνομικός ήρθε σε επαφή με το κύκλωμα, αγόρασε τις παράνομες υπηρεσίες και έτσι η ΕΛ.ΑΣ. απέκτησε τα απαραίτητα ακλόνητα στοιχεία για να προχωρήσει σε επ’ αυτοφώρω συλλήψεις.

Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της περιόδου 2021-2025, προέκυψε ότι το κύκλωμα είχε διαμορφώσει ένα σταθερό δίκτυο 2.112 συνδρομητών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μέσα σε αυτή την τετραετία, τα έσοδα της οργάνωσης από τη συγκεκριμένη βάση πελατών ξεπέρασαν τις 944.160 ευρώ, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό τους όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει κατά πολύ το 1.000.000 ευρώ.

Το ξέπλυμα χρήματος και η πολυτελής διαβίωση

Προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα τεράστια κέρδη τους και να σβήσουν τα ίχνη του μαύρου χρήματος, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ένα σύνθετο δίκτυο συναλλαγών.

Διοχέτευαν τα κεφάλαιά τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ελλάδας, έχοντας απλώσει τα δίχτυα τους σε 12 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, για τις εισπράξεις τους αξιοποιούσαν:

Προπληρωμένες κάρτες

Ψηφιακά πορτοφόλια (e-wallets)

Κρυπτονομίσματα

Απευθείας συναλλαγές με μετρητά

Τα κέρδη αυτά τροφοδοτούσαν μια ιδιαίτερα πολυτελή ζωή.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, τα μέλη του κυκλώματος ξόδευαν τα χρήματα των παράνομων συνδρομών σε ακριβά ταξίδια και διακοπές, καθώς και στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων.