Αντώνης Κανάκης: Κυκλοφόρησε το πρώτο του μουσικό κομμάτι – «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια»

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Αντώνης Κανάκης, ανακοινώνοντας μέσα από τα προσωπικά του προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρώτη επίσημη κυκλοφορία δικού του μουσικού κομματιού.

Με την κίνηση αυτή, ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός μοιράστηκε με το κοινό μια άγνωστη, προσωπική διαδρομή δεκαετιών πίσω από τις κονσόλες και τα μουσικά όργανα.

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Στην ανάρτησή του, η οποία εκπέμπει έντονη συγκίνηση, ο Αντώνης Κανάκης εξήγησε πως, παρότι η ενασχόλησή του με τη σύνθεση και τη μουσική παραγωγή μετρά ήδη περίπου 40 χρόνια, επέλεξε να κάνει το «εκδοτικό» του ντεμπούτο μόλις τώρα.

Το παρθενικό του single φέρει τον τίτλο «Sadness (You ‘re Not Alone)» και συνοδεύεται, σύμφωνα με τον ίδιο, από μια ιδιαίτερη και μακρά ιστορία μέχρι τη στιγμή που απέκτησε την τελική του μορφή και βγήκε στον «αέρα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Κανάκη

«Μουσικές γράφω ή σκαρώνω (μου αρέσει πολύ περισσότερο το «σκαρώνω») εδω και 40 περίπου χρόνια. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν έχω κυκλοφορήσει ποτέ τίποτα δικό μου. Αντιθέτως, τα τελευταία 10 χρόνια έχω κυκλοφορήσει πολλά official remixes.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για μένα, γιατί σήμερα είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί επίσημα κάτι δικό μου.

Το «Sadness (You ‘re Not Alone)», είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ και συνοδεύεται από μια ενδιαφέρουσα ιστορία μέχρι να φτάσει στην τελική του μορφή. Το «σκάρωσα» πριν 38 χρόνια.Πριν 10 χρόνια περίπου το δουλέψαμε μαζί με τον Kled Mone που εκτός των άλλων, έγραψε και τραγούδησε υπέροχους στίχους.

Μέσα στο μυαλό μου άκουγα παράλληλα και τους στίχους του κλασικού «You “re Not Alone» και έτσι ζητήσαμε από την Yalena τα μαγικά της φωνητικά. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα. Περιμένει λοιπόν περίπου μια δεκαετία και κυκλοφορεί επιτέλους σήμερα».