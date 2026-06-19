Μπαράζ επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής σε όλη τη χώρα για να βοηθήσει πολίτες σε δυσπρόσιτα σημεία

Η Πυροσβεστική την Παρασκευή 19/6 κλήθηκε να συνδράμει συνανθρώπους μας σε δυσπρόσιτα σημεία, έπειτα από τραυματισμό ή αδιαθεσία τους, από την Γαύδο και την Κρήτη έως τη Θάσο και την Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής 19/6 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για αδιαθεσία 64χρονου αλλοδαπού σε δυσπρόσιτο σημείο στη Χερσόνησο της Σπιναλόγκας, στη Κρήτη. Εννέα πυροσβέστες από την Π.Υ. Αγίου Νικολάου προσέγγισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν σε σημείο προσβάσιμο από ιδιωτικό σκάφος που είχε ειδοποιηθεί ώστε να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει σε περιοχή από όπου παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

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Απογευματινές ώρες, το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για αδιαθεσία 52χρονης Πολωνής σε δυσπρόσιτο σημείο στην περιοχή Πόρτο Τιμόνι της Κέρκυρας. Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα από 12 πυροσβεστικούς υπαλλήλους από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλίων και την 15η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. που προσέγγισε την γυναίκα και την μετέφερε σε παραλία όπου ανέμενε σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παραλαβή και την επιστροφή της σε ασφαλές σημείο.

Εν συνεχεία το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θάσου κινητοποιήθηκε έπειτα από ενημέρωση για τραυματισμό 41χρονου Ρουμάνου έπειτα από πτώση του σε βραχώδη περιοχή του νησιού και συγκεκριμένα στην περιοχή Γκιόλα. Τρεις πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία, τον ασφάλισαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε σημείο προσβάσιμο από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Τέλος, στις 19.30, τρεις πυροσβέστες στη Γαύδο κινητοποιήθηκαν ώστε να προσεγγίσουν 70χρονο Γερμανό που είχε τραυματιστεί στο πόδι, σε δυσπρόσιτο σημείο του νησιού και συγκεκριμένα στο «φαράγγι» Τρυπητής. Η διασωστική ομάδα προσέγγισε τον τραυματία και με φορείο τον μετέφερε σε σημείο από όπου παρελήφθη από όχημα του δήμου Γαύδου για να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.