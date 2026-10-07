Βίσση – Καρβέλας: Απάντηση της παραγωγής του ΟΑΚΑ – Προκαταβολή 250.000 ευρώ για τα δικαιώματα

Με ανακοίνωσή της τοποθετείται η D&A Live Concerts, εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, για το ζήτημα των οικονομικών υποχρεώσεων και των πνευματικών δικαιωμάτων του Νίκου Καρβέλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στους συντελεστές και τους συνεργάτες της συναυλίας, συμπεριλαμβανομένου του συνθέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβαση έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια αντιπαράθεση Βίσση και Καρβέλα για την οικονομική διαφορά.

Προκαταβολή 250.000 ευρώ στην AUTODIA

Η παραγωγή αναφέρει ότι απευθύνθηκε στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης AUTODIA, εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια και προχώρησε στις προβλεπόμενες καταβολές για τη δημόσια εκτέλεση των έργων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 καταβλήθηκαν στην AUTODIA 250.000 ευρώ ως προκαταβολή.

Το ποσό αφορά καταβολή προς τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και όχι απευθείας πληρωμή στον Νίκο Καρβέλα. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι αναμένεται η οριστική εκκαθάριση, βάσει της λίστας τραγουδιών που έχει ήδη υποβληθεί.

Μετά την ολοκλήρωσή της, όπως αναφέρει, θα αποδοθεί στον συνθέτη το ποσό που προβλέπεται από τη σύμβασή του με την AUTODIA.

Αρνείται ξεχωριστή συμφωνία με τον συνθέτη

Η D&A Live Concerts υποστηρίζει επίσης ότι δεν υπάρχει γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του Νίκου Καρβέλα, ούτε για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ ούτε για άλλη συναυλία ή παράσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επικαλούμενη τα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της, δηλώνει ότι δεν προκύπτει άλλη οικονομική αξίωση απέναντί της από τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η τοποθέτηση αφορά τις υποχρεώσεις της ίδιας της εταιρείας παραγωγής και τη διαδικασία απόδοσης των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω της AUTODIA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικών ενεργειών

Στο τέλος της ανακοίνωσης, η παραγωγή προειδοποιεί ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και των δικαστηρίων.

Θέτει ως προϋπόθεση τη συνέχιση απαιτήσεων που η ίδια χαρακτηρίζει νομικά αβάσιμες ή τη διάδοση ισχυρισμών που θεωρεί ανακριβείς και προσβλητικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση προσθέτει την επίσημη θέση της παραγωγής στη δημόσια διαφωνία, με κεντρικά σημεία την προκαταβολή προς την AUTODIA, την εκκρεμή εκκαθάριση και την άρνηση ύπαρξης ξεχωριστής συμφωνίας με τον Καρβέλα.