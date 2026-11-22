Η γαλλική κωμωδία “Mια βδομάδα…το πολύ!» του Clément Michel παρουσιάζεται από τις 26 Νοεμβρίου στο θέατρο Πειραιώς 131, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, μια νέα παραγωγή από τα Αθηναϊκά Θέατρα.

Στη σκηνή : Αλέκος Συσσοβίτης, Ιωάννης Παπαζήσης, Λυδία Τζανουδάκη.

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Το έργο με πολύ λίγα λόγια (επίσης)!!!

Ο Πωλ και η Σοφή είναι ζευγάρι. Η Σοφή είναι ερωτευμένη με τον Πωλ που κάνει όνειρα! Άγρια όνειρα, κρυφά όνειρα και εφιαλτικά επίσης και γι’ αυτό, μια μέρα στήνει ένα «σατανικό» σχέδιο: Πείθει τον κολλητό του τον Μαρτέν, να μετακομίσει σπίτι τους για μια βδομάδα…το πολύ, μήπως έτσι, η σύντροφός του η Σοφή απηυδισμένη από αυτήν την αναγκαστική συγκατοίκηση, τα μαζέψει και φύγει από το σπίτι!

Έτσι λοιπόν, ο Πωλ, ο Μαρτέν και η Σοφή ξεκινούν να συζούν και η ελπίδα του Μαρτέν για το ξέσπασμα ενός απίθανου «μπηφ» ανάμεσά τους αρχίζει και αναπτερώνεται!

«Μία βδομάδα …το πολύ!»

Μία σύγχρονη κωμωδία για τη συνύπαρξη τριών ανθρώπων σε ένα σπίτι. Με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.

Το παιχνίδι της γοητείας, το παιχνίδι της καλοσύνης, το παιχνίδι της φιλίας, το παιχνίδι της άνεσης, του μαγειρέματος και του μοιράσματος. Τα ψέματα, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και κάτω από τη μέση και το απότομο κλείσιμο της εξώπορτας ενώ δεν φυσάει από πουθενά!

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Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

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Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρίτα Αμοργιανού

Σχεδιασμός Φωτισμών : Κατερίνα Μαραγκουδάκη

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Βοηθός σκηνοθέτη : Τιμόθεος Θάνος

Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

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Παίζουν: Αλέκος Συσσοβίτης, Ιωάννης Παπαζήσης, Λυδία Τζανουδάκη.

Διάρκεια παράστασης: 90’

Θέατρο Πειραιώς 131

Γκάζι – Αθήνα,

Τηλέφωνο : 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη, Πέμπτη: 20.00,

Παρασκευή, Σάββατο: 21:00,

Κυριακή: 19:00.