Την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο μέσα στο 2027 προανήγγειλε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Off the Record» του ERTnews, ο γνωστός ποινικολόγος αποκάλυψε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την αρχική επάνοδο του Πέτρου Φιλιππίδη από τη θέση του σκηνοθέτη και, σε δεύτερο χρόνο, την επιστροφή του ως ηθοποιού.

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«Θα επανέλθει στο θέατρο, πρώτα ως σκηνοθέτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προσδιορίζοντας χρονικά την επιστροφή του πιθανότατα στις αρχές του 2027.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη θεατρική παραγωγή, ούτε το θέατρο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του.

Οι προτάσεις και η οικονομική του κατάσταση

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, αρκετοί άνθρωποι του θεάτρου βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία με τον Πέτρο Φιλιππίδη και επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί του.

Ο δικηγόρος του υποστήριξε, παράλληλα, ότι ο ηθοποιός αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και χρειάζεται να επιστρέψει στην εργασία του.

«Ο κόσμος θα είναι αυτός που θα χειροκροτήσει ή όχι», σημείωσε, παραπέμποντας ουσιαστικά στην αντίδραση του κοινού όταν πραγματοποιηθεί η επιστροφή.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης εξέταζε ήδη το ενδεχόμενο επιστροφής του στο θέατρο, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά που ο δικηγόρος του προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

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Η δικαστική απόφαση για τον Πέτρο Φιλιππίδη

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε σε δεύτερο βαθμό ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή.

Για τη διαφορετική κατηγορία του τετελεσμένου βιασμού είχε κριθεί αθώος.