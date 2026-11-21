Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη νυχτερινή Αθήνα η εκ νέου σφράγιση του NOX στην Ιερά Οδό, όπου πραγματοποιούν τις φετινές εμφανίσεις τους η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή.

Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη νέα σφράγιση του χώρου, μετά τη διαπίστωση ότι είχε αφαιρεθεί η σφραγίδα που είχε τοποθετηθεί στο κατάστημα τις προηγούμενες ημέρες.

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Το μουσικό πρόγραμμα δεν πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/11), ενώ άγνωστο παραμένει πότε θα επαναλειτουργήσει το κέντρο και τι θα συμβεί με τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Τι διαπιστώθηκε στους ελέγχους

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το NOX είχε αρχικά σφραγιστεί καθώς δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Ο χώρος φέρεται να μην πληρούσε το σύνολο των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και απαιτήσεις που σχετίζονται με την πυρασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια νέου ελέγχου, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι η σφραγίδα που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του καταστήματος είχε αφαιρεθεί.

Στο σημείο μετέβη μικτό κλιμάκιο, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη:

Του Δήμου Αθηναίων

Της Υγειονομικής Υπηρεσίας

Της Δημοτικής Αστυνομίας

Της Ελληνικής Αστυνομίας

Της Πυροσβεστικής

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το νυχτερινό κέντρο σφραγίστηκε εκ νέου.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την επιχείρηση σχετικά με το πότε θα αντιμετωπιστούν οι διοικητικές εκκρεμότητες και πότε θα επιτραπεί η επαναλειτουργία του χώρου.

Τι λέει το περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή

Την ίδια ώρα, από το περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή μεταφέρεται στο DEBATER ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια αντιμετωπίζει φαρυγγίτιδα.

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Η συγκεκριμένη ενημέρωση αφορά την κατάσταση της υγείας της και τη δυνατότητά της να εμφανιστεί στη σκηνή. Δεν αλλάζει, ωστόσο, τα δεδομένα της διοικητικής σφράγισης του νυχτερινού κέντρου, η οποία συνδέεται με τα ευρήματα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Δέσποινα Βανδή θα ήταν σε θέση να εμφανιστεί κανονικά το συγκεκριμένο τριήμερο, ακόμη και αν δεν είχε προκύψει το ζήτημα με τη λειτουργία του NOX.

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Η εικόνα με τις κρατήσεις

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες του DEBATER από ανθρώπους που γνωρίζουν την εικόνα της νυχτερινής αγοράς αναφέρουν ότι οι κρατήσεις για τις εμφανίσεις του συγκεκριμένου Σαββατοκύριακου δεν είχαν κινηθεί στα αναμενόμενα επίπεδα.

Οι ίδιες πηγές περιγράφουν μια εικόνα χαμηλότερης ζήτησης από εκείνη που αναμενόταν για ένα τόσο ηχηρό καλλιτεχνικό σχήμα.

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Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την επιχείρηση και δεν προκύπτει ότι συνδέεται με την απόφαση των Αρχών να σφραγίσουν τον χώρο.

Η σφράγιση αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία της επιχείρησης και τις διοικητικές και τεχνικές προϋποθέσεις που φέρεται να μην είχαν εκπληρωθεί. Δεν αποδίδεται στις δύο τραγουδίστριες.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή έκαναν πρεμιέρα στο NOX στις 6 Νοεμβρίου, με εμφανίσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Η πρώτη κοινή συνεργασία των δύο τραγουδιστριών είχε παρουσιαστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της σεζόν 2026–2027, ενώ πριν από την πρεμιέρα είχε προκαλέσει συζητήσεις και το viral βίντεο της Βανδή με τη Θεοδωρίδου.

Το ξαφνικό «λουκέτο» ήρθε μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των εμφανίσεών τους, δημιουργώντας ερωτήματα για τη συνέχεια του προγράμματος.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς οι μεγάλες πίστες της Αθήνας εισέρχονται στην κρίσιμη περίοδο πριν από τις γιορτές, όταν οι κρατήσεις στα νυχτερινά κέντρα και οι τιμές των τραπεζιών παραδοσιακά αυξάνονται.

Πλέον, όλα θα εξαρτηθούν από τις ενέργειες της επιχείρησης για την έκδοση ή αποκατάσταση της άδειας λειτουργίας, την κάλυψη των απαιτήσεων πυρασφάλειας και την άρση της σφράγισης από τις αρμόδιες Αρχές.